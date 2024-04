El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como “propaganda” el retén que detuvo la camioneta en la que viaja Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”; el hecho ocurrió ayer en el traslado de Comitán a Motozintla, Chiapas.

“Fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta, el carro en el que se trasladaba Claudia (Sheinbaum), grabando, ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni va grabando”, dijo en la conferencia de Palacio Nacional.

¿Lo ve como un montaje?, preguntó el reportero.

“Sí, es muy probable que sea un montaje, muy probable, porqué encapuchados, si alguien tiene una denuncia para qué se va a encapuchar, dicen que es pacífico, todos los que andamos por los caminos de México, nos paran la gente y nos entregan sus escritos incluso se quejan pero sin taparse la cara y hay reclamos de esa gente cuando no es atendida, pero ya cuando se tapan la cara”, respondió.

López Obrador cuestionó que en el retén estuviera presente un reportero de Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola, crítico de su gobierno.

Además, apuntó que el objetivo de dar a conocer este tipo de hechos es “amarillismo”; incluso consideró que el retén puede ser una estrategia debido a que no funcionó la campaña de narcopresidente.

Señaló que la oposición apuesta por promover escenarios de violencia, pero al no funcionarles, ahora recurren a utilizar situaciones como la sequía y el abasto de agua.

¿Qué pidieron los encapuchados a Sheinbaum?

En su gira por Chiapas, la camioneta en la que viaja Claudia Sheinbaum fue detenida por hombres encapuchados que demandaron a la candidata presidencial atender la situación de seguridad en Motozintla.

“Que se acuerde cuando esté en el poder, que se acuerde de la Sierra, de la gente pobre de Motozintla. No estamos en contra del gobierno, llévese eso en la mente. No estamos en contra de ustedes, no queremos que Motozintla sea un desastre más como Comalapa, queremos que usted, cuando sea presidenta, nos haga el favor de limpiar este tramo porque no podemos llegar por allá, porque si pasamos, nos hacen pedacitos”, pidieron los encapuchados a la aspirante.