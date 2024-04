Tras golpear a una mujer, Rodolfo “Fofo” Márquez continuará en prisión preventiva justificada por el delito de tentativa de feminicidio.

Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem), tras llevarse a cabo la audiencia, en la que se aportaron pruebas ante la autoridad judicial.

“Fofo” Márquez, influencer, fue arrestado el jueves pasado tras agredir a una mujer identificada como Edith N., por un incidente en un estacionamiento en Naucalpan, Estado de México.

El joven fue capturado en la colonia Santa Cruz Acatlán; posteriormente, ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

La detención del creador de contenido sucedió mes y medio después de la agresión física que Márquez hizo contra la mujer.

La agresión ocurrió el 22 de febrero, pero con la difusión del vídeo que captó el momento en que Márquez golpea a la mujer, que las autoridades judiciales arrestaron al joven.

Este sábado, las autoridades judiciales realizaron la audiencia inicial en contra del influencer.

El joven enfrentará una audiencia de continuación el próximo martes 9 de abril a las 11:00 horas.

En dicho proceso, la autoridad juzgará si Márquez será vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Tras sufrir la agresión, la víctima del influencer aseguró que el joven la golpeó como si la “odiaría”.

La mujer precisó que Márquez empezó a agredirla cuando se dirigía hacia su automóvil para buscar los papeles de su aseguradora.

Explicó que su intención era llamar para pedir la asistencia a su aseguradora luego que su unidad provocó un daño al vehículo del joven.

“Me suelta el primer descontón y no entendí ni por qué era, no entendí ni qué pasaba, me comenzó a insultar, a decirme una serie de groserías (..) me fui al pis y yo le decía por qué lo haces”.