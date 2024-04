Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” presentó el eje “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción”, entre ellas planteo la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, la cual combatirá impunidad en estos delitos.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, esta agencia resolverá el problema estructural de impunidad en actos de corrupción cometidos por servidores públicos. Lo cual logrará a través de funciones como investigar y perseguir por la vía administrativa los actos de corrupción.

Así como investigar a licitantes, proveedores y contratistas por las infracciones que cometen contra la ley y asegurar perfiles especializados en investigación de delitos de corrupción.

Destacó que la creación de esta agencia, no tendrá un impacto presupuestal, pues sus costos serían compensados por la Secretaría de la Función Pública. Lo que permitirá investigar las responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y llevarlos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Fiscalía General de la Republica (FGR)

La candidata señaló necesario continuar con la erradicación de las prácticas de “gobiernos llenos de privilegios a costa de los recursos del pueblo”. Pues destacó que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se logró un ahorro de 2.4 billones de pesos que se gastaban en privilegios. Los cuales fueron utilizados en programas sociales y obras estratégicas para el país.

Misma política de austeridad republicana y combate a la corrupción, que, recordó, le permitió ahorrar 100 mil millones de pesos cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México. Además, fue el único gobierno del país que cumplió al cien por ciento en transparencia y cumplimiento con la Auditoria Superior de la Federación.

“Hemos avanzado muchísimo, no somos iguales, sino no se hubiera podido avanzar lo que se ha podido avanzar en el gobierno de la Transformación; sin embargo, tenemos que avanzar todavía más. La corrupción no es un asunto cultural como se decía antes, es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde hubo impunidad”

Claudia Sheinbaum Pardo