Paola Buenrostro, trabajadora sexual transgénero asesinada en 2016, fue trasladada al Mausoleo Tiresias. Gracias al activismo de Kenya Cuevas Fuentes, su caso fue clasificado como transfeminicidio, el primero reconocido en el país.

Compañeras activistas y miembros de la comunidad LGBTIQ+, acompañaron con respeto el acto solemne. Mientras elementos de la fiscalía capitalina realizaron la exhumación de los restos y, en un nuevo ataúd, la trasladaron al mausoleo. Este cuenta con espacio para 150 restos más, pues, con Buenrostro, suman tres mujeres que descansan en él.

El Mausoleo Tiresias, donde ahora descansa Buenrostro, se encuentra en el panteón de San Lorenzo Tezonco, en la Ciudad de México. Es el primero en el mundo y busca reconocer y dignificar la vida de las mujeres trans. Especialmente aquellas que no cuentan con alguien que reclame sus cuerpos y les dé una digna sepultura.

Hace ocho años la estaba enterrando y le prometí que no iba a descansar hasta ver cambios. No sé si lo he hecho, pero me siento tranquila porque me despierto cada día cumpliendo esa promesa”

Kenya Cuevas Fuentes