El gobierno no busca eliminar la propiedad privada ni recurrir a la expropiación, refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la difusión de información falsa que promueve el bloque opositor.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, López Obrador señaló que México padeció situaciones que afectaron a la población que en el pasado concretó una “banda de malhechores”.

“Esto de que vamos a terminar con la propiedad privada o que vamos a quitarles sus casas o expropiar sus casas, no, no, no, es que se padecía en México de una banda de malhechores que se apropiaban de todo, se robaban todo, ese era el problema”.