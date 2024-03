El Instituto Nacional Electoral (INE) debe revisar las declaraciones, como las del excanciller Jorge G. Castañeda, pues afectan la equidad en la elección, señaló Liz Vilchis.

El llamado de la titular de la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, parte del comentario que Castañeda realizó en el programa “La hora de opinar” de Televisa, en el que señala que es momento de recurrir a la “guerra sucia” contra Claudia Sheinbaum.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Vilchis aclaró que la petición no es con “ánimo de censura”, sino para revisar esas aseveraciones.

Recordó que en diversas ocasiones, el INE sancionó a la conferencia del presidente López Obrador, situación que va en contra de la libertad de expresión.

Además de la autoridad electoral, Vilchis señaló que Televisa debe revisar los contenidos que transmite.

Al hablar de la campaña presidencial, Jorge G. Castañeda afirmó que la estrategia debe ser la “guerra sucia” contra Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

La declaración hecha en el programa “La hora de Opinar” del canal Foro Tv (Televisa), el excanciller afirmó que la oposición debe recurrir a “chismes y mentiras”.

Además, Castañeda cuestionó que el equipo de Xóchitl Gálvez, candidata del PAN-PRI-PRD, todavía no recurra a una campaña de ataque.

“Todavía no complementa eso en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé, es la guerra sucia, pero sucia en serio contra Claudia, no es que yo recomiende de que lo haga, yo no tengo vela en el entierro (…) el manual ahorita es go negative con Claudia”.