El presidente Andrés Manuel López Obrador está en espera de la respuesta de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para reunirse con ellos y mostrarles información sobre la desaparición de sus hijos.

En su conferencia, que realizó en Oaxaca, López Obrador recordó que busca un encuentro con los padres de los jóvenes, sin que participen los abogados y asesores que pertenecen a diferentes organizaciones de defensa de derechos humanos.

Apuntó que la intención es que conozcan la información que su gobierno tiene sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014.

Aseguró que el objetivo es que los padres de los normalistas lo “escuchen”, así como garantizarles que la investigación continúa.

La reunión con los padres de los normalistas podría darse tras le elección del 2 de junio, consideró López Obrador.

“Lo que no quiero es que en estos días que faltan para la elección se use ninguna de estas situaciones lamentables. Esto no quiere decir que no estamos trabajando, estamos trabajando, todos los días”.