Pobladores de Tepatlaxco de Hidalgo subieron a las zonas de Ameyalco y Potrero, en la Malinche para evidenciar los resabios de la tala irregular de más de 100 árboles. Señalan que ninguna plaga afecta los árboles, por lo que no habría que talarlos.

Este martes, pobladores acompañados de un grupo de biólogas en un recorrido mostraron que, para evitar que se continúe con tala de árboles sanos, marcan una banda con frases como “quiero vivir”, “no me lastimes”, entre otras.

Recordar que en días pasados, estos mismo vecinos que se dedican a salvaguardar el bosque, manifestaron que Adrián Díaz Martínez, presidente del Consejo de Vigilancia del ejido de Tepataxco, se le vio con troncos de dicha demarcación, lo cuales presuntamente se iba a extraer.

📹 #EnVideo | Pobladores del municipio de #TepatlaxcoDeHidalgo subieron a las zonas de #Ameyalco y #Potrero de la #Malinche, con el fin de ver las afectaciones en la flora.



📸 @EsImagen pic.twitter.com/X1uCnUPdt1 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) February 27, 2024

Este se justificó mostrando una constancia de posesión firmada por el alcalde de Tepatlaxco, René Ramírez Coyotl, y una notificación de saneamiento que otorga la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que es un permiso para poder intervenir los árboles.

En este último recorrido, explicaron que dicho permiso implicaba fumigar los árboles, tratar los árboles enfermos, separar las ramas y troncos; no obstantes, no se ha hecho. Por el contrario, añaden, se dejó todo “tirado”, además de que no se ve ningún tratamiento.

🌲 Revisaron la zona para determinar los daños causados por la presunta tala irregular de más de 100 árboles. pic.twitter.com/8grG3nRaVN — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) February 27, 2024

No hay árboles enfermos para justifica tala irregular

Es de mencionar, que no hubo explicación alguna por parte de las autoridades en dónde demostrarán que los árboles estaban enfermos. Por ello acudieron a Procuraduría Federal de Proteccion al Ambiente (profepa), la cual se comprometió a investigar cualquier irregularidad-

A otros funcionarios que se le ha vistó es la regidora de Ecología, Gabriela Hernández, con un ciudadano de nombre Silvestre Martínez, quien fueron custionados en su momento por los guarda bosques, mismos que notaron que tenían dos camionetas en las que estaban tres hombres escoltados de la patrulla de Acajete.

Ante dicha situación, contaron que al llegar a su pueblo recibieron llamadas amenazantes advirtiendo que no se metieran donde no deben, pero decidieron dar vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que se apersonó en la zona para suspender los permisos.

En aquella ocasión pidieron se para esta tala no por los saneamientos, sino porque sea un pretexto para saquear el bosque que resguardan de manera colectiva. Asimismo, pidieron aumente Profepa la vigilancia y no ortorgue permisos para “sanear” hasta que haya estudios previos e integros, así como tomar en cuenta a las comunidades