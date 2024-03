Juana Paquini Muñoz, madre de Leonardo, quien falleció tras ser golpeado en el penal de Tepexi en 2022, acusó que siguen represalias del director del Cereso Carlos Armando Moro Núñez, contra los testigos de los hechos; la SSP no ha cumplido con la recomendación.

En rueda de prensa, en la capital, la madre del joven recordó que su hijo cuando fue detenido en 2021 por el delito de robo lo llevaron al penal de San Miguel, sin embargo, para diciembre de ese año se dio una riña y derivado de eso lo trasladaron al de Tepexi, junto con otros.

Agregó que en aquella ocasión, a pesar de que fue exhibido que Leonardo presentó más de 20 lesiones, no se inició alguna investigación ni hay personas detenidas o procesadas por dicho hecho y, por el contrario, fue cambiado de Centro de Reinserción Social (Cereso).

Detalló que en el 2022 su hijo se contagió de Covid-19, ya que pudo tomarle una foto al expediente médico y lo dio a conocer públicamente, pues no fue atendido como tal y eso le preocupaba como familiar, situación que no “les cayó bien” en la dirección del penal, que en ese entonces estaba cargo, Oscar Ortega Castillo.

Acompañada de Gabriela, hermana de uno de los testigos de los hechos, narró que su hijo Jorge Leonardo Villegas Paquini, de 26 años de edad, inició con una “resistencia” por las malas condiciones, así como por la alimentación, por lo que le hicieron saber que “que ya se la debía”.

Comentó que dos veces lo agredieron por parte de custodios e internos, lo que arrojó que el 17 de agosto del 2022 perdiera la vida que, de acuerdo con la necropsia, “fue por estallamiento de vísceras”, y si bien hay cuatro personas detenidas y 11 más prófugas.

“Al descubrir que mi hijo hacía esto y yo sabía y que contaba con los medios para hacerlo público, la amenaza fue que si yo me movía, él se moría, yo aún no hacía nada, pero aun así cumplieron la amenaza, lo golpearon un mes antes, después fue otra y todo esto fue documentado y vieron quienes lo hicieron, eso es lo que no les ha gustado”, expresó.

En su momento, el caso fue reconocido por el gobierno estatal y se cambió de director llegando a dicho penal Carlos Armando Moro Núñez, quien actualmente se mantiene, además de que se emitió la recomendación 34/2023 por parte de la Comisión de Derechos Humanos (CDH).

Paquini Muñoz comentó que la carpeta de investigación por homicidio está radicada en Tehuacán, pues fueron cuatro reos los que atestiguaron las agresiones contra Villegas Paquini, los cuales siguen siendo hostigados por parte de directivos del penal porque no desisten de las acusaciones.

En ese tenor, sostuvo que Moro Núñez al darse cuenta que siguen los abogados con los reos que fueron testigos, los están reprimiendo, ya sea con agresiones u otras acciones, además, uno lleva castigado ocho meses, uno a partir de este está incomunicado y a dos los mandaron al penal federal de Nayarit, como manera presión.

“Yo quiero que el secretario de Seguridad me diga porque no ha actuado, porque a pesar de lo que se ha acusado no ha hecho algo al respecto, lo único que pido es igualdad de justicia de la cual no se ha podido ejercer, las represalias siguen contra los reclusos, les pedimos al gobernador que nos escuchen y vean la problemática que se tiene”, expresó.