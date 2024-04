Elsa Chavira Martínez, investigadora de Computación, ingresó como académica titular de la Comisión de Especialidad de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (CEICE), de la Academia de Ingeniería de México (AIM).

La asociación promueve la investigación e innovación en el más alto nivel.

Para Chavira Martínez, cuyo nombramiento tuvo lugar en el Palacio de Minería, de la Ciudad de México el pasado 10 de abril, pertenecer a esta academia es motivo de orgullo.

También de compromiso y responsabilidad, ya que agremia a los más destacados en el campo de la ingeniería, principalmente por sus trayectorias académicas, en la industria y en los servicios públicos y privados.

“Todos los miembros buscamos contribuir al desarrollo equitativo, creciente y sustentable de México. En la comisión existen planes de acción muy concretos para atender y proponer soluciones a diversas problemáticas”, ahondó.

Diseño, desarrollo y construcción de fotoceldas de calidad espacial con tecnología mexicana fue el proyecto que se tomó en cuenta para elegir a Chavira como Académica del CEICE. Además de su amplia trayectoria en la investigación.

Aportes

Entre otros aportes de la investigadora destacan el desarrollo, diseño y fabricación de celdas fotovoltaicas de alta eficiencia con calidad espacial, para el Satélite Experimental Mexicano en Comunicaciones SATEX 1.

Además, un circuito integrado protegido contra radiación cósmica, el cual compara voltajes y corriente para el subsistema de Potencia del SATEX 1, un proyecto de coordinación científica sin precedente, en el que intervinieron diversas instituciones del país.

Chavira Martínez explicó que el SATEX 1 tuvo como antecedente el lanzamiento del primer satélite, el Sputnik, el 4 de octubre de 1957.

Posteriormente, en México, el 28 de diciembre de 1957, tuvo lugar el primer lanzamiento exitoso en “Cabo Tuna”, San Luis Potosí: un cohete de 8 kilogramos de peso y 1.70 metros de longitud, que se elevó hasta una altura de 2 mil 500 metros. 63 años después se lanzó el cohete “Alejandro Pedroza Meléndez”, como un reconocimiento a la dirección técnica del SATEX 1.

Cabe destacar que la BUAP encabezó este proyecto pionero de la era aeroespacial, en colaboración con varias instituciones.

Trayectoria de investigadora

Elsa Chavira Martínez nació en la Ciudad de México; estudió la Licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) de la BUAP.

También, obtuvo la Maestría en Ciencias (Física del Estado Sólido) en el Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas”. Además, obtuvo el grado de Doctora en Ingeniería Biomédica por la UPAEP.

Como científica e investigadora ha trabajado en Física de Superficies y Materiales Semiconductores; es especialista en el crecimiento de silicio monocristalino por la técnica Czochralski, Microelectrónica.

Ha diseñado diversos circuitos integrados de aplicación específica (Application Specific Integrated Circuits, ASIC’s). Entre los que destacan el Microprocesador de 8 bits BRAMEX-1 (Brasil- México) y el diseño y desarrollo de la Unidad Lógica Aritmética del ILA9200.

Este último es un microprocesador de 16 bits Ibero Latino Americano, concluido en 1992 y aplicado en el sistema de reconocimiento de notas musicales -lectura de partitura- para el primer robot pianista mexicano: Don Cuco el Guapo, el cual se presentó en la Exposición Internacional de Sevilla, España en 1992.

La microelectrónica la ha aplicado a la Robótica, Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería Biomédica, con el diseño, desarrollo y construcción de Sistemas Micro Electromecánicos Bio Químicos (BioMEMS), y de un micro laboratorio, Labon-a-Chip.

Tambien, impartió diversos cursos y dirigido varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado diversos artículos científicos y de divulgación científica.

Galardones de Chavira

Ha obtenido dos premios por parte de la Academia Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo (MCAD). También en 2023 fue galardonada con el Prize to the Science, Arts and Health Contribution by Achievement for a Better Life.

El amor por la ciencia le viene de familia. Elsa Chavira reconoce que su padre, Enrique Chavira Navarrete, Astrónomo Mexicano Emérito, motivó su curiosidad para explorar el Universo, el macro y el micro mundo.

Creció viendo las estrellas en compañía de prestigiados investigadores e intelectuales que solían visitar su casa. El cometa Haro-Chavira, por ejemplo, lleva el nombre de dos astrónomos mexicanos sobresalientes, uno de ellos, su padre.