El sindicato de burócratas del gobierno del estado buscará un aumento salarial en la revisión de las condiciones generales de trabajo, así como mejorar las prestaciones, la recategorización de los agremiados y al menos 600 bases, pues hay solicitudes pendientes de años.

Así lo señaló, en entrevista tras la firma de convenio para el otorgamiento de créditos de nómina con Acreimex, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stspepyod), Jhovany Oliver Gallo.

Agregó que esta revisión se dará entre mayo y junio, con el objetivo de que sea en agosto cuando se pueda recibir los beneficios de la negociación que se haga con el gobierno del estado, ya que estuvo frenado dos años por la falta de representación sindical.

Detalló que el pliego petitorio que presentarán contempla que el ISR que pagan no les afecte tanto, ya que siempre que se da un aumento tienen que erogar más, por lo que la idea es que la revisión sea en conceptos que no mermen tanto los ingresos de los trabajadores.

Así como la recategorización, ya que se tienen cinco que son A, E, I, M y R, con lo que se busca que de la A se pueda acceder a la última, por ejemplo, que el trabajador que tiene 30 años de servicio pueda ser beneficiado con esto, así como de la mujer que tenga 27 años, lo cual contempla un salario mayor, pues como están establecido, no se puede “brincar”.

Mientras que, en el caso del salario, no se tienen aún el monto que van a pedir, pero ya se trabaja en la propuesta ejecutiva para presentarla a los delegados sindicales primero y después anunciarla a la base trabajadora para hacer pública la petición salarial.

Refirió que igual se buscarán entre 500 y 600 bases para otorgar certeza laboral a más trabajadores, ya que se da en el marco del 60 aniversario del sindicato, por lo que esta es una de las peticiones que se entregarán al gobierno estatal, pues actualmente hay 3 mil 365 agremiados.

“Tenemos un múltiple de solicitudes de compañeros que prestan sus servicios bajo el régimen honorario, es un buen número que quiere tener o gozar de una estabilidad laboral, tienen ya varios años que no se dan, me han dicho que se han pedido, pero no se han podido concretar, apelo a la buena sensibilidad y disposición de la administración”, expresó.