Héctor Sánchez Morales, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), rechazó que exista machismo en el organismo, como lo señaló la expresidenta de Canirac, Olga Méndez Juárez, pues afirmó que hombres y mujeres tienes las mismas condiciones de dirigir las cámaras.

En entrevista, luego del “Diálogo con Candidatos 2024” organizado por el CCE, el empresario manifestó que él siempre ha sido respetuoso de las mujeres y mantiene una buena relación con Méndez Juárez, tras competir en el proceso interno a finales del 2022.

“Yo siempre he respetado mucho a Olga, somos amigos, pero no, fíjate que no (hay machismo), eso no depende del Consejo, sino de cada uno de los organismos, son estos los que van eligiendo a los presidentes que van representando a cada uno de ellos”, expresó.