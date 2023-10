Estudiantes del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla (Iavep) pidieron a la SEP que sean cubiertos los espacios de maestros que están pendientes, que son entre tres y cuatro por carrera, pues llevan más de un mes sin ellos; la dependencia informó que lo revisará.

En entrevista con este medio, los alumnos comentaron que el ciclo escolar, que arrancó a finales de agosto, lo iniciaron con varios grupos sin docentes, lo que genera que tengan varias materias sin que tomen clases porque no están asignadas y eso merma en su preparación.

En la institución se tienen cuatro carreras, que son Técnicos en Ingeniería Gráfica, Publicidad Gráfica, Museografía y Licenciatura en Artes Plásticas, siendo ésta última en la que me hacen falta más maestros, ya que es la que más estudiantes tiene.

Lo anterior, ya que explicaron que tan solo en el tercer semestre grupo B las materias de Composición I, Historia del Arte I, Técnicas Pictóricas III y Anatomía Artística I no tienen; mientras que en el quinto A no tienen en las de Taller Profesional de Pintura, Didáctica General y Sociología del Arte.

Agregaron que, aunque han insistido ante la directora del instituto, Laura Rosalinda Ramírez Moreno, ésta no les ha dado una respuesta positiva, incluso les han dicho que por culpa de los alumnos que denunciaron acoso en meses pasados, tuvieron que retirar a varios docentes que fueron movidos al área administrativa, lo que ha generado que no se puedan llenar los espacios.

“Hay grupos que no tienen hasta tres maestros y ya vamos por el segundo mes de clases, son varios grupos que no tienen asignadas las materias, entonces cuando vamos a preguntar si ya nos los van asignar, nos dicen que no, que para qué denunciamos a los maestros, que la supervisión no está aprobando las propuestas que hacen”, expresaron.

Y es que, comentaron, de acuerdo con lo que se ha dicho por parte de la supervisión escolar, tendría que haber 42 maestros para todos los grupos y grados, cifra que no se tiene, aunque no tienen el número exacto de los que hay, ya que los profesores en su mayoría son contratados por medios tiempos, que son 20 horas-clase.

Afecta académicamente, dicen

Consideraron que esto les está afectando académicamente, ya que al no tener quien les dé la clase, les asignan la calificación, pero de qué sirve eso si no han tenido una enseñanza sobre dicha materia, pues se supone que están estudiando para aprender sobre la carrera que cursan.

“Ha habido ocasiones en las que la directora, arbitrariamente, dice que se pongan calificaciones a los estudiantes, como para llenar ese hueco, pero nosotros hemos comentado que lo que nos interesa es aprender, que haya profesores tengan el perfil para ello”, remarcaron.

Mencionaron que han detectado que hay maestros que están dando clases sin que tengan los conocimientos para ello, pues una psicóloga da clases de grabado y que una dentista enseñando psicología, por lo que no dudaron que se esté “encubriendo” a aviadores debido a que no hay docentes.

Agregaron que han mandado escritos a la supervisión sobre el tema de los docentes y, en respuesta lo que les han dicho es que eso le corresponde a la directora, por lo que pareciera que “solo se están echado la bolita”, al recordar que son entre 250 y 300 los estudiantes los que cursan en el Iavep.

Sobre este tema, al ser cuestionado este martes tras la colocación de la primera piedra de Ciudad Universitaria 2, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Isabel Merlo Talavera, manifestó que no tenía conocimiento de estos hechos, pero lo revisará para darle una solución.

“Déjenme checar la información, hasta el momento no tengo conocimiento de que se hayan solicitado una audiencia, pero lo revisaremos”, respondió la funcionaria estatal.