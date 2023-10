El gobierno de Puebla va por reglamento único para regular el funcionamiento de los antros y bares de la zona metropolitana, tras las riñas y/o agresiones afuera de los establecimientos que han ocurrido en la entidad y San Andrés Cholula.

Así lo anunció, este lunes en rueda de prensa desde el Complejo Metropolitano de Seguridad, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al tiempo de señalar que confía en que pronto se resolverán los sucesos ocurridos en los últimos días.

“Ya no tardamos en proponerlo, estamos por acabarlo como reglamento único, yo espero que ya pronto se resuelvan, para mí no es motivo de alegría que los jóvenes se estén peleando, que haya sucedió ese hecho tan lamentable y que después estén purgando lo que hicieron. Espero ya pronto en no más de ocho días que se tenga”, expresó.

Sostuvo que este tipo de hechos no refleja el “Puebla que se quiere y da tristeza que se estén dando”, además de que se dio un segundo caso el pasado fin de semana, para los cuales ya está actuando la Fiscalía General del Estado (FGE).

Indicó que, en el más reciente, ocurrido en San Andrés Cholula, no era un menor de edad como se había dicho en su momento, por lo que ya fue clausurado el inmueble denominado “El Polanquito”, aunque los hechos hayan ocurrido al exterior.

En este tenor, el mandatario llamó a los presidentes municipales a que cuando se otorgue un permiso a centros de concentración masiva, inclusive en horarios de diversión, es donde más se tienen que aplicar y prevenir cualquier tipo de hecho que se pueda registrar.

Asimismo, pidió a los clientes de estos lugares y los padres de familia a que estén pendientes de los horarios en que llegan sus hijos, pues es importante que también lo hagan, ya que en muchos casos las cosas ocurren después del cierre del establecimiento.

Es de mencionar que a inicios de septiembre se dio una agresión a Ernesto Calderón por parte de al menos siete personas, en la Isla de Angelópolis, en la zona de antros, lo que lo dejó con lesiones y en riesgo de perder la movilidad de un ojo, por lo que ya fueron detenidas dos personas, pero están pendientes otras cinco.

Mientras que la semana pasada se difundió un video en el que se observa que dos presuntos cadeneros, del antro “El Polanquito”, atrás de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), en San Andrés Cholula, agredieron a un joven, el cual acusó que también le robaron su celular.

Confirmada asistencia de alcalde de NY

En otro tema, Céspedes Peregrina confirmó que el viernes estará en Puebla el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien vendrá con varios inversionistas de dicha ciudad estadounidense, por lo que se está definiendo la agenda, pues se tendrán varias actividades en la capital.

Dijo que por el momento se tiene contemplado que solo esté ese día, pero confía en que se pueda quedar más tiempo para “mostrarle la grandeza” de lo que es la Angelópolis, incluso que pudieran ir a la Mixteca, como parte del programa de impulso al agave mezcalero.