Apple Vision Pro, los lentes de realidad virtual que llegarán en 2024

La afamada marca de tecnología y aparatos digitales, Apple, presentó en la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2023 (WWDC) los Apple Vision Pro, producto con el que buscará revolucionar los dispositivos de realidad mixta y virtual.

Este lunes 5 de junio, la marca de “La Manzanita” dio a conocer en el WWDC celebrado en California, sus nuevas gafas inteligentes, los Apple Vision Pro, mismas que de acuerdo a su Presidente ejecutivo, Tim Cook , será “el primer producto de Apple que se mira a través y no en».

Dicha innovación no solo buscaría la integración de todas las funciones de un smartphone a la vista las personas a través de unos lentes, sino que, además, tendría la intención de brindarles a los usuarios una experiencia inmersiva en cada una de sus aplicaciones, permitiéndole combinar su entorno con el mundo virtual.

Welcome to the era of spatial computing with Apple Vision Pro. You’ve never seen anything like this before! pic.twitter.com/PEIxKNpXBs

— Tim Cook (@tim_cook) June 5, 2023