Ante la baja cosecha del maíz nativo entre agosto y diciembre, causada por la sequía, mujeres de la junta auxiliar de La Resurrección, perteneciente a Puebla capital, ya no pueden depender del autoconsumo, por lo que tienen que comprar grano importado y a mayor precio.

En entrevista con Ángulo 7, Pascuala Ramos Pérez, mayordoma del Festival Gastronómico y Cultural de Memela, narró cómo es que la comunidad, desde hace dos años, se enfrenta a problemas ambientales que los orilla de pasar de ser un lugar de siembra a una demarcación que compra.

Pese a que, este es el decimotercer año consecutivo se utilizarán cuatro toneladas de maíz y dos de frijol, los cambios de clima y las pocas lluvias que cayeron, echaron a perder las milpas de este insumo, ya que es el principal elemento para conmemorar su valor histórico.

«Como se pone la nube y lo ven, lo truena la bomba y luego se parte la nube y se va por la Malinche, se va por los cerros […] Ahorita salió las marzorquitas chiquitas, pero bien negro porque llovió y luego no llovió, pues se echó a perder», explicó.}

El Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que, tan solo en la primera quincena de enero, 46 municipios de Puebla reportaron sequía, principalmente en la Mixteca, el centro y la Sierra Norte.

Acusan bombas antigranizo de empresa automotriz

Por otro lado, en rueda de prensa durante la presentación de la Feria, Ramos Pérez aprovechó para exponer los problemas que hay detrás de la preparación de las memelas, pues se lo atribuyen a unas bombas que evita la lluvia en La Resurrección.

«Una empresa la pasaron ahora por Amozoc, por favor, cuando lo vean, la nube que ya no lo truenen, ese misil o bomba, ustedes, por favor, ayúdenos, porque, pues por eso el maíz fue muy caro, no se dio y pues no llovió, se quedó chaparrito, hasta daba lástima la milpa», expresó la mayordoma.

Incluso, pudo detalló que ella y su familia se dedican al cultivo de estos dos insumos, pero ahora, por la sequía, tuvieron que comprar en 12 pesos y en 13 pesos el que es de color.

Es importante mencionar que para esta celebración, la Junta Auxiliar pondrá mil 800 litros de salsa rojas y otros mil 800 de salsa verde, mil 500 kilos de queso y mil kilos de manteca, todo esto para que, entre 50 y 60 puestos estén montados, a pesar de la problemática por la que atraviesan.