-Publicidad-

Durante la primera quincena de enero de este 2023, 46 municipios de Puebla reportaron condiciones de sequía moderada, mientras que otros 113 estuvieron “anormalmente secos”; solo el 37.2 por ciento del territorio poblano no tuvo afectaciones.

Así lo dio a conocer el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que destacó que el 16.1 por ciento del estado de Puebla registró sequía moderada, siendo en total 46 municipios con esta condición, principalmente en la Mixteca, el centro y la Sierra Norte de la entidad.

Las localidades fueron: Atexcal, Coatzingo, Coyotepec, Cuayuca de Andrade, Chigmecatitlán, Chila, Honey, Chinantla, Epatlán, Guadalupe, Huatlatlauca, Huauchinango, Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Izúcar de Matamoros, Juan N. Méndez, Libres, Molcaxac, Naupan, Ocotepec, Pahuatlán, Petlalcingo, Piaxtla, San Jerónimo Xayacatlán, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Tehuitzingo, Teopantlán, Tepexi de Rodríguez, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlacuilotepec, Tlaxco, Totoltepec de Guerrero, Venustiano Carranza, Xayacatlán de Bravo, Xochiltepec, Xochitlán Todos Santos, Zacapala y Zapotitlán.

Por su parte, el 46.7 por ciento de la entidad registró anormalidad de sequedad, es decir, todavía no alcanza el grado de sequía. En tanto, solo 58 no tuvieron ningún grado de afectación, entre ellos Coronango, Cuetzalan, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Tetela, Teziutlán y Zacapoaxtla.

-Publicidad-

A nivel nacional, gran parte del territorio tuvo déficits de precipitación, lo cual provocó que las áreas con sequía incrementaran en todas las regiones del país, mientras que la severa aumentó en el Pacífico Norte, el norte, el occidente, el centro y el sur del país.

Con esto, al 15 de enero de este año, el área con sequía de moderada a extrema fue del 35.3 por ciento en nivel nación, 16.4 por ciento más de lo registrado el 31 de diciembre de 2022.

Solo Tabasco fue el estado que no registró ningún grado de afectación, contrario a Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro cuyo territorio se encontró anormalmente seco o con sequía de moderada a severa.