La Unidad de Normatividad y Regulación Comercial suma seis clausuras a casa-habitación por fiestas clandestinas en Puebla capital, pues el último caso se dio cerca de la Upaep, en donde el dueño busca ampararse tras este hecho.

Lo anterior, de acuerdo al titular de dependencia, Enrique Guevara Montiel, quien detalló que en este último caso habían 400 jóvenes y algunos, menores de edad, que se encontraban en el domicilio ubicado sobre la 11 Poniente, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

Fue el mismo dueño quien realizó la venta de estas bebidas, así como el cobro para poder ingresar, lo cual generó que se tomara como evento público, que requería de licencias y el pago de los impuestos correspondientes.

#Ángulo7Informa || Son 6 las clausuras que ha hecho la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial por fiestas clandestinas en casa-habitación; la última, cerca de la #UPAEP, donde el dueño cobró cover para entrar y ahora, busca ampararse Vía @anahivaldezr pic.twitter.com/7brvjjWmY7 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) March 29, 2023

“Dentro de eso, está el que no puede dar acceso a menores y, por supuesto, no puede vender alcohol, mucho menos a menores”, expuso.

Por ello, explicó que el responsable les ha dicho a las autoridades que va a ampararse, debido a que es su domicilio el que están clausurando, a lo que Guevara Montiel comentó que está en su derecho pero hay pruebas en su contra.

Hay en otros puntos de la capital

También comentó que es frecuente que estos reportes lleguen por redes sociales de manera anónima y aún así, se les brinda atención, recordando que este evento clandestino ubicado en la zona de Santiago fue el último.

Asimismo, indicó que anteriormente se había tenido la queja de dos fiestas clandestinas en la colonia Guadalupe Hidalgo que se encuentra en la zona Sur de la ciudad de Puebla, pues normalmente utilizan jardines que no tienen servicios para esto.

De esta manera, han asistido dos en el polígono del Centro, otra en San Miguelito y Los Ferrocarriles, por lo cual continuarán con los operativos por parte de Normatividad con el fin de inhibir este tipo de situaciones.

Beirut podría cerrar definitivamente si reinciden en precios

Tras la clausura del recién inaugurado Beirut, ubicado enfrente de Ciudad Universitaria, Guevara Montiel manifestó que podría ser cerrado definitivamente como lo que ocurrió con el que estaba en Zavaleta, después de haber reincidido.

#Ángulo7Informa || Por otro lado, @GuevaraMontiel reiteró que si el dueño de #Beirut en CU reincide con el aumento de venta de bebidas alcohólicas, será necesario el cierre definitivo del lugar, tras quejas de vecinos Vía @anahivaldezr pic.twitter.com/xAZkPD48zn — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) March 29, 2023

Esto, luego de las quejas por parte de vecinos y la ampliación de giro que ha hecho, pues desde un inicio, su licencia era precisamente de un restaurante-bar y que, de acuerdo al director de la Unidad, significa que debe de vender 80 por ciento alimentos y 20 por ciento alcohol.

No obstante, no se respetó y está prohibido que se continúe con la comercialización desmedida de estas bebidas, pues no se otorgan permisos a los negocios que se encuentren cerca de centros educativos.