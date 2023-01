-Publicidad-

Aunque la Secretaría de Turismo reiteró la importancia de que los hoteles tengan alguna categoría de estrellas, encargados de estos en el Centro Histórico de Puebla señalaron que se enfocan en la calidad del servicio a los huéspedes para tener buenas referencias aunque operen sin categoría.

En un recorrido hecho por 11 hoteles del primer cuadro de la ciudad, Ángulo 7 observó que cuatro no cuentan con alguna estrella, que corresponde al 36 por ciento, lo cual está permitido por la ley, mientras que el resto tienen entre tres y cuatro.

El trámite para obtener o actualizar las estrellas debe hacerse ante la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, y los hoteleros deben cumplir con diversas especificaciones, aunque no todos optan por él, por lo que son considerados como “sin categoría”.

Un trabajador del hotel Puebla Plaza, que se ubica en la 5 Poniente, casi enfrente del Congreso local y que tiene acreditación de 4 estrellas, comentó que está distinción ya está de más, pues la calidad de cada uno de estos establecimientos se comprueba cuando los usuarios se hospedan.

-Publicidad-

Dijo que hubo años en que era muy sonado el tema de la categoría, ya que con eso se basan los precios, pero actualmente ya no es tan relevante, pues al final de cuentas el servicio que se presta es lo que sirve como referencia para los turistas.

En tanto, la recepcionista del hotel Barroco, que se encuentra en la 4 Norte, comentó que este establecimiento es de 3 estrellas, además de que se promocionan a través de las plataformas de Booking y Expedia, en los que se pueden reservar. Esta acreditación es de las que más se tienen en el estado, de acuerdo con datos de Datatur.

Sin embargo, otros establecimientos como hotel el Encanto, que está en la 5 Poniente casi esquina con 16 de Septiembre y El Sofía, que se encuentra sobre la 3 Poniente, ambos no cuentan con categoría y los encargados comentaron que no la tienen porque no se ha tramitado, pero el servicio es de calidad, dado que se encuentran a una calle del zócalo.

5 estrellas, máxima categoría

- Publicidad -

La máxima categoría que se tiene para este tipo de establecimientos es de 5 estrellas, sin embargo, en el primer cuadro de la ciudad no se tienen hoteles de este tipo por las dimensiones con las que deben contar, pues por ejemplo el NH que está en la 3 Sur y 3 Oriente es de 4, el City Express de San Francisco también de 4 y el Santiago, en la 3 Poniente a unos metros del zócalo, es de 3.

Otros de los que fueron visitados son el Posa Guadalupe que está en la avenida Reforma; el hotel Santiago, en la 3 Poniente, ambos con 3 estrellas, mientras que el Hotel Victoria en la 3 Poniente cerca de la 3 Sur, así como La Morada, en la 6 Oriente, no cuentan con categoría de estrellas.

Es de mencionar que, de mil 219 hoteles en el estado de Puebla, el 32 por ciento no cuenta con alguna categoría por los servicios que ofrece, es decir, que 390 operan de manera “independiente” al sistema de clasificación de Sectur, mientras que la mayoría de ellos son de tres estrellas.

-Publicidad-

Por ello, La secretaria de Turismo, Martha Ornelas Guerrero, señaló que es importante que actualicen su categoría, por lo que buscan que se sumen más a este proceso, aunque aclaró que operar sin ella no significa que no se dé un servicio de calidad a los huéspedes.