La secretaria de Turismo, Martha Ornelas Guerrero, señaló que es importante que los hoteles en Puebla actualicen su categoría de estrellas para dar una referencia a los turistas, pues el 32 por ciento no la tiene, pero aclaró que operar sin ella no significa que no se de un servicio de calidad.

En entrevista, la funcionaria estatal comentó que es importante que los complejos habitacionales tengan esta acreditación que otorga la Secretaria de Turismo (Sectur) federal, ya que eso sirve de referencia para los visitantes, sumado a que pueden competir mejor.

Afirmó que el que haya hoteles sin categoría no ha afectado la afluencia de turistas al estado, pues es uno de los sectores que más se ha recuperado tras los meses más fuertes de la pandemia del Covid-19 y en el 2022 hubo más de 17 millones de visitantes.

“Decirles que, sí es necesario, a todos los hoteleros decirles que vengan y saquen su clasificación hotelera, también hay una clasificación de los que no tienen estrellas, porque bien que mal está avalado que puedas llegar a la Sectur federal y te la dan”, asentó.

Aclaró que la dependencia a su cargo no da este reconocimiento, pero sí puede asesorar a quienes lo busquen, por lo que llamó a todos aquellos que no lo tienen a que se acerquen y, en conjunto, trabajar para que cumplan con los requisitos que se piden para dicho fin.

Indicó que la pandemia había frenado el proceso, pero tiene alrededor de cinco meses que se reactivó, por lo que reiteró la importancia de que la tenga, pues esa es una de las principales referencias, aunque también la de cada visita que hacen las personas cuando se hospedan.

Hay quienes no quieren tener: directora

Sobre este tema, Guadalupe Lozano Garfias, directora General de Innovación y Calidad, manifestó que los que no tienen las estrellas es porque en la mayoría de los casos es decisión del corporativo o de la empresa, porque quieren ser reservados en ese tema.

Si bien dijo que se tiene una ley general en el que se establece dicho tema, ya que esa es la veracidad que se le da al turista y de que se trata de un lugar idóneo, no precisó si actualmente es obligatorio que lo tenga, o si como dependencia les pueden exigir que la gestionen.

“No es una mala referencia hacía los turistas que no la tenga, porque realmente ellos ven la calidad que tiene en sus páginas, ya nada más cada quien lo toma como criterio. Es un exhorto, si se pide por una ley general por la veracidad que se da al turista de que llegue al lugar es el idóneo”, asentó.

Por ello, mencionó que dentro de la secretaría llevan a cabo las jornadas de atención municipal, en las que se les pide a los hoteleros que hagan su registro nacional de turismo, porque eso les da una certeza de que no hay fraude y que existe lo que están contratando hacia los usuarios.

Es de mencionar que, de acuerdo con información de Datatur, de mil 219 hoteles en el estado de Puebla, el 32 por ciento no cuenta con alguna categoría por los servicios que ofrece, lo que equivale a 390, mientras que la mayoría de ellos son de tres estrellas.