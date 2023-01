-Publicidad-

De mil 219 hoteles en el estado de Puebla, el 32 por ciento no cuenta con alguna categoría por los servicios que ofrece, es decir, que 390 operan de manera “independiente” al sistema de clasificación de Sectur, mientras que la mayoría de ellos son de tres estrellas.

Esto, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), los cuales detallan que, en la entidad, hay 29 mil 874 cuartos, aunque la ocupación hotelera en promedio ronda en el 45 por ciento.

De acuerdo con dicha información, en Puebla, los hoteles 5 estrellas son 71, con 3 mil 750 cuartos; los de 4 son 130, con 7 mil habitaciones; los de 3 son 259, con 6 mil 603 cuartos, por lo que es de la categoría que más se tienen en el estado.

Mientras que con dos estrellas están 182, con 2 mil 690 cuartos y los de una suman 187, que concentran 2 mil 768 habitaciones; en tanto, sin categoría los 390 que hay en la entidad tiene un conjunto de 7 mil 63 cuartos.

Los complejos calificados con una estrella son los más económicos. Deben tener la habitación doble de 12 metros cuadrados mínimo, habitación individual de 7 metros cuadrados mínimo, cuarto de baño de 3,5 mínimo, calefacción y ascensor.

Los de 2 estrellas van aumentando en superficie y acondicionamientos. Se requiere habitación doble de 14 metros cuadrados mínimo, individual de 7 metros cuadrados mínimo, cuarto de baño de 3,5 metros cuadrados mínimo, teléfono en la habitación, calefacción, ascensor y caja de seguridad.

En los de 3, los cuartos deben ser doble de 15 metros cuadrados mínimo y la individual de 8 metros cuadrados, cuarto de baño de 4 metros cuadrados, teléfono en la habitación, calefacción, aire acondicionado en zonas comunes, ascensor, bar y caja de seguridad.

Para el de 4, habitación doble de 16 metros cuadrados mínimo e individual de 9 metros cuadrados, cuarto de baño con baño y ducha de 4,5 metros cuadrados, teléfono, calefacción, aire acondicionado, ascensor, bar y caja fuerte dentro de la habitación.

Mientras que el de 5, el cuarto doble debe contar con 17 metros cuadrados mínimo y la individual de 10 metros cuadrados, cuarto de baño con baño y ducha de 5 metros cuadrados, teléfono en la habitación, calefacción, aire acondicionado, ascensor, bar y caja fuerte.

Es “complejo cumplir con las estrellas”: asociación

Sobre este tema, en entrevista con este medio, Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, que contempla a 190 complejos habitacionales, comentó que conseguir la categoría de estrellas es complejo.

Lo anterior, por los requisitos que se deben cumplir, pero afirmó que aquellos que cuentan con ellas es porque así lo acreditaron ante la Secretaría de Turismo federal, que es la que los otorga.

“Muchos de nosotros han optado por no tener categoría y, al no contar con ella, pues no necesitas cumplir con los requisitos. Los de Puebla así lo acreditan. Así se puede ver con los que la tienen. En el Centro Histórico no hay de cinco estrellas; son más de tres o cuatro”, admitió.

Dijo que están trabajando con la Secretaría de Turismo estatal tanto en este tema, como en otros, para que se mantengan las capacitaciones y sigan conservando las estrellas que ya tienen, así como el registro federal, ya que eso es lo que significa que se está cumpliendo con la ley.

Y es que, en noviembre pasado, Martha Teresa Ornelas Guerrero, titular de Turismo en el estado, había estimado que solo el 10 por ciento de los hoteles ha obtenido la categoría sobre el número de estrellas que debe tener para funcionar y que garantice a los visitantes que están alojados en un lugar conforme a lo que están pagando.

Por ello, informó que, por norma, los establecimientos del sector deben contar con esa categoría; sin embargo, hasta el momento solo se ha requerido de manera voluntaria.