Automovilistas poblanos pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente estatal informar qué pueden hacer si han realizado la verificación vehicular en tres ocasiones y la unidad no pasa pese a que le han hecho afinación, servicio mecánico, cambio de piezas y precalificación.

Tal es el caso de Blanca Estela Castelán, propietaria de un golf 2017-2018, quien el lunes por tercera vez acudió al verificentro ubicado a un costado del Instituto Tecnológico de Puebla, pero su automóvil, al igual que las otras dos ocasiones, no pasó, gastando más de mil 200 pesos sin que pueda aprobar.

Sin embargo, cuestionó dicha situación, pues unidades del transporte público si aprueban el servicio a pesar de tener más años, con mayor uso y que han visto que siguen contaminando, por lo que “ya no sabe qué hacer” al respecto.

Relató que en una primera vez le dijeron que era el nox, pues tenía altas emisiones, por lo que lo llevó a cambiar bujías, catalizador y sensor de temperatura, así como le puso gasolina Premium, pero al ir por segunda ocasión no aprobó, ante esto, lo llevó a servicio mecánico e hizo una precalificación donde le informaron que estaba todo bien.

Sin embargo, al acudir por tercera vez no aprobó, con el argumento de que es el catalizador y el CO2, lo cual dijo no puede creer, pues cada ocasión que acude, le dicen algo diferente, por lo que ya no sabe qué más hacer para verificar, pues tampoco tiene la certeza de que vaya a otro centro y sí apruebe su vehículo.

“Allá donde hice la precalificación me dicen que todo está bien, no entiendo que revoluciones están aplicando para el proceso, ya son más de mil 200 pesos, más lo que me ha costado lo que le he cambiado y el servicio, es una frustración la que tengo, me he gastado mucho, no entiendo como las unidades de transporte público sí aprueban”, enfatizó.

Es la primera vez que le ocurre

Aseveró que es la primera vez que le sucede esto, pues anteriormente cuando igual se tenía la verificación en Puebla pasaba como si nada, además de que tiene todo en regla, pues no cuenta con multas, ni corre la unidad, ya que solo lo usa para transportarse y a veces para salir de vacaciones.

Ante esto, Blanca Estela pidió a la Secretaría de Medio Ambiente qué informe que puede hacer, ya que una vez que inicien los operativos de revisión los elementos encargados de ellos “no se la van a perdonar” y la van a multar, a pesar de que entre noviembre y diciembre intentó verificar dos veces y este mes una.