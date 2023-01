-Publicidad-

En el primer día de verificación vehicular obligatoria del 2023, automovilistas poblanos, foráneos y unidades de transporte público acudieron los verificentros de la capital para realizar dicho proceso, pues los operativos iniciarán en 15 días para los transportistas y, en marzo, para los particulares.

En un recorrido realizado en el centro de verificación vehicular ubicado a un costado del Instituto Tecnológico de Puebla, Ángulo 7 observó que la fila a lo mucho era de tres unidades, pero el tiempo de espera era poco, a diferencia de los últimos días del 2022.

Y es que, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Medio Ambiente, los transportistas sólo tenían de plazo para hacerlo hasta el último día de diciembre, mientras que para los autos con terminación de placa 5 y 6 tienen enero y febrero para cumplir.

En ese tenor, Carlos Santos, comentó que tiene una camioneta con placas de Guerrero, en donde no existe la verificación, por lo que tiene que hacerla en Puebla, siendo la primera vez, pues en años pasados no la pedían, sin embargo, consideró necesario este proceso en beneficio del medio ambiente.

“Antes se podía circular sin algún problema, yo soy de acá, no creo que todos estén a gusto con esto, pero si es necesario adelante, se tiene que hacer algo por el planeta y si contribuimos con ello a través de nuestro vehículo, pues qué mejor, además si lo tenemos bien, pues ahorramos hasta gasolina”, expresó.

No pude verificar en 2022: Hilario

En tanto, Hilario Ramos, quien es chofer de la ruta “Morados” refirió que no lo puedo hacer antes de fin de año, por lo que acudió este lunes porque ya había sacado cita y es preferible pagar los 628 pesos y dejar de circular unas horas y cumplir para evitar que sea multado y tenga que destinar más.

Dijo que vive por la zona de Amalucan y es propietario de la unidad y su cita la sacó el jueves, por lo que se la agendaron rápido y no esperó tanto tiempo, aunque consideró que a veces la economía no ayuda y por ello hay unidades que no cumplen con este proceso en el tiempo que les toca.

Mientras que mencionó que es la primera que hace la verificación en los últimos años, dado que no había y sus placas le corresponden al primer bimestre, por lo se tardó alrededor de una hora, lo cual atribuyó a que es el primer día y por eso hay poca afluencia, pero dejó en claro que siempre ha ido al corriente.

“Ya sabes que el mexicano siempre es dejado, hace todo al final, por eso a veces no sale más caro el caldo que las albóndigas, entonces pues es mejor cumplir, tenemos todos los papeles en regla, el costo siento que se elevó y eso se siente, pero ya no queda de otra más que cumplir”, declaró.

Piden informar qué procede sin pasas

Por su parte, Blanca Estela Castelán, propietaria de un golf 2017-2018, señaló que ha acudido tres veces la mismo verificentro y en ninguna ha pasado, gastando más de mil 200 pesos sin que pueda aprobar, lo cual cuestionó, pues unidades del transporte público si pasan a pesar de tener más años.

Relató que en una primera vez le dijeron que era el nox, por lo que lo llevó a cambiar bujías, catalizador y sensor de temperatura, así como con gasolina Premium y no pasó nuevamente, por lo que lo llevó a servicio mecánico e hizo una precalificación donde le informaron que estaba todo bien.

Sin embargo, indicó que este lunes acudió por tercera vez y otra vez no aprobó, con el argumento de que es el catalizador y el CO2, por lo que ya no sabe qué más hacer para verificar, pues tampoco tiene la certeza de que vaya a otro centro y sí apruebe su vehículo.

“Allá donde hice la precalificación me dicen que todo está bien, no entiendo que revoluciones están aplicando para el proceso, ya son más de mil 200 pesos, más lo que me ha costado lo que le he cambiado y el servicio, es una frustración la que tengo, me he gastado mucho, no entiendo como el transporte público sí aprueban”, enfatizó.

Sostuvo que es la primera vez que le sucede esto, pues anteriormente si pasaba y tienen todo en regla, pues no cuenta con multas, ni corre la unidad, ya que solo lo usa para transportarse y a veces para salir de vacaciones, por lo que pidió a la Secretaría de Medio Ambiente qué informe que puede hacer, ya que una vez que inicien los operativos los elementos encargados de ellos “no se la van a perdonar” y la van a multar.