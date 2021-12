-Publicidad-

El sector hotelero en Puebla cerrará el año con una ocupación entre el 38 y 40 por ciento, que representa 17 por ciento menos que el 2019, cuando fue del 57 por ciento, además de que aún falta por recuperar 2 mil empleos que se perdieron por la pandemia de Covid-19.

Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, quien explicó que la comparación se hace contra 2019 por ser el año inmediato anterior a la pandemia, pues los primeros casos de coronavirus fueron en marzo de 2020, cuando llegó el aislamiento y el cierre de negocios.

Recordó que en la misma temporada de hace un año, se generaron pérdidas en el sector hotelero del 10 por ciento en promedio, al bajar del 22 al 12 por ciento en su ocupación, provocando que estuviera en números rojos, aunque la diferencia fue que ahora se tiene abierto al 100 por ciento.

Sostuvo que tan solo en diciembre, se prevé alcanzar al fin de mes el 48 por ciento de ocupación, lo cual se debe a qué se mantienen abiertas las actividades económicas, lo cual ayudó “de cierta manera” para dicho sector.

En el caso de los empleos, comentó que hasta 2019 se tenían 7 mil 500, pero se perdieron 5 mil y se han podido recuperar 3 mil, por lo que están pendientes 2 mil más, que buscarán tener durante el primer semestre del siguiente año.

Sin embargo, dijo que todo dependerá de cómo se dé la llegada, de la cuarta ola de la pandemia y, en específico, de la variante Ómicron, la cual si buen no es de tanta mortalidad como Delta, si es de mayor transmisión y eso puede afectar las cifras.

Faltan recuperar 2 mil empleos

“Los empleos no se han recuperado completamente, todavía faltan sobre 2 mil, y eso depende como llegue esta ola del Ómicron y que no haya una baja otra vez en la ocupación, porque si no estará muy complicada la cosa” remarcó.

Dijo que no solo depende de lo que haga México, pues el turismo depende de los visitantes internacionales, por lo que si se cierran fronteras en otros países se afecta este sector, ya que ello generará que menos cuartos de hotel sean ocupados.

Por ello, Domínguez Gabián hizo un llamado a los ciudadanos a cuidarse y mantener las medidas sanitarias establecidas para evitar un riesgo de contagio, pues no solo una cuestión del sector servicios, sino de todos.

Es de mencionar que para que un hotel pueda mantenerse funcionando y salir “a mano” entre los ingresos y egresos debe tener una ocupación del 36 por ciento, lo cual actualmente está sucediendo porque se abrieron todas las actividades.

