El proceso electoral extraordinario de los ayuntamientos de Santa Rita Tlahuapan, San José Miahuatlán y Teotlalco iniciará el 3 de enero; los candidatos tendrán un periodo de campaña de dos semanas y las tomas de protesta de los ganadores serás el 6 de mayo.

Lo anterior, de acuerdo con el calendario que aprobó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) el pasado 17 de diciembre, mismo en el que se estableció que la fecha para los comicios serán el 6 de marzo, tal y como lo estableció el Congreso local en octubre.

En el documento, se detalló que del 3 al 19 de enero será la fecha para que las personas aspirantes a candidatos independientes manifiesten su intención ante el IEE; los partidos tendrán hasta el 20 para informar sobre sus procesos internos de selección y los convenios de coalición y, el 31, para presentar su plataforma electoral.

Del 3 de enero al 5 de febrero se tendrán que realizar los procesos internos de los partidos para elegir a su candidato; mientras que las personas que hayan cumplido los requisitos para ser aspirantes ciudadanos, tendrán del 25 de enero al 3 de febrero para recabar las firmas de apoyo.

Se estableció que la verificación de las firmas recabadas por los aspirantes a candidatos independientes, que debe ser el 3 por ciento del padrón nominal dependiendo de la demarcación, será del 3 al 15 de febrero.

Del 4 al 15 de febrero, se llevará a cabo el proceso intercampañas políticas, registro de candidaturas, coaliciones y se dará a conocer si los independientes juntaron las firmas para participar o, en su caso, fueron rechazados para competir.

Tras esto, las campañas en los tres municipios iniciarán el miércoles 16 de febrero y concluirán el 2 de marzo, por lo que solo serán dos semanas, es decir, la mitad del tiempo que hubo en las pasadas elecciones del 6 de junio; en este periodo se proyecta igual la realización de debates, si es que así se lo piden los candidatos.

Toma de protesta, el 6 de mayo

Posteriormente, el periodo de reflexión del voto será del 3 al 5 de marzo y el 6 los comicios, por lo que los cómputos municipales se darán a conocer entre el 9 y 12 de dicho mes y el final en el Consejo General del IEE el 13, para dar paso a las tomas de posesión de los tres ayuntamientos, el 6 de mayo.

Es de mencionar que en el caso de Teotlalco y San José Miahuatlán, la elección extraordinaria se debe a que no hubo comicios ordinarios porque simpatizantes de Morena, inconformes porque no se registraron candidatos de este partido, bloquearon los accesos al Consejo Electoral Municipal y no se pudieron instalar las casillas.

En el caso de Santa Rita Tlahuapan, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) anuló la elección porque se reportó la quema de más de 30 paquetes electorales, lo cual no dio certeza de los resultados y, por ende, tampoco de un ganador.

