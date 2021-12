Congreso no avala que Puebla y las Cholulas cobren DAP en 2022

-Publicidad-

De madrugada y tras horas de discusión, el Congreso local echó para atrás el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula en sus leyes de ingresos de 2022; 144 municipios sí lo podrán exigir.

En una sesión extraordinaria que fue programada a las 8 de la noche del jueves, pero que inició a las 9, y tras más de una hora de receso, los legisladores determinaron de último momento retirar dicho concepto de las tres leyes, lo cual causó debate entre la fracción panista, pues ya había sido avalado en comisiones.

En su turno, Eduardo Alcántara Montiel, coordinador del PAN en el Legislativo y quien apoyaba el cobro, recriminó que no se haya aprobado, pese a que se pudo adecuar para que no fuera declarado como ilegal, por lo que ahora serán los municipios los que tendrán que subsidiarlo.

“Está la conciencia de cada quien y cada quien votará a conciencia, no nos preocupemos por lo que va pasar, el tiempo pondrá a cada quien en su lugar, el tiempo dirá quién tenía la razón o si hubo afectaciones, el tiempo dirá si se va pagar más o no, yo no veo complicación porque fuera a favor”, asentó .

A ello se sumó, Oswaldo Jiménez López, quien señaló que “es grave” que, de todos los municipios que pidieron cobrar el DAP, que fueron 136, casualmente a tres, siendo gobernados por el PAN, se les eliminará dicho concepto, lo cual de carecía de lógica para hacerlo.

PAN se divide

En contraste, su correligionaria Aurora Sierra Rodríguez sostuvo que desde un principio se dijo que era una iniciativa con “alto impacto social” y, aunque hubo oficio político de diversos actores sobre el tema y modificaciones para garantizar la constitucionalidad, no había claridad.

Detalló que si bien la razón podría ser justa y razonable, la transparencia de la recaudación de los recursos, aún no lo es y cargar un nuevo costo a los ciudadanos es incorrecto, poco solidario y apela en contra de la justicia social, por lo que no se puede apoyar.

En su intervención, el diputado petista, Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, manifestó en las tres demarcaciones no se venía cobrando en sus leyes de ingresos de este año, por lo que no tenía caso que se aprobara, toda vez que podían seguir dando los servicios públicos.

Tras esto, fue con 34 votos a favor de eliminar dicho concepto en las leyes de ingresos, siendo solo tres votos en contra los de los diputados Eduardo Alcántara Montiel, Oswaldo Jiménez López y Karla Rodríguez Palacios.

Por otra parte, durante la sesión se dio cuenta de que 11 municipios, de los 81 que no habían solicitado el cobro del DAP, decidieron de última hora incluirlo en sus leyes de ingresos, por lo que serán 70 los ayuntamientos que no recaudarán este concepto durante el siguiente año.

144 municipios cobrarán

Estas demarcaciones que lo hicieron fueron Ajalpan, Chilchotla, Huejotzingo, San José Chiapa, San Matías Tlalancaleca, Santo Tomas Hueyotlipan, Tepango de Rodríguez, Tepango de López, Tepatlxco de Hidalgo, Tlatlauquitepec y Zihuateutla.

En ese tenor, serán 144 los ayuntamientos que sí podrán recaudar el DAP, lo cual fue aprobado por mayoría de votos.

Previamente, el Congreso local aprobó reformas a la Ley Hacendaria del Estado de Puebla y al Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, así como a la Ley de Hacienda de Tehuacán y al Código Fiscal y Hacendario de San Andrés Cholula.

Esto último, con el fin de incluir la recaudación del DAP en estos ayuntamientos y legalizar el cobro para el año 2022 de este derecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró inconstitucional porque se cobraba como impuesto.

Antes de dicha discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Jorge Estefan Chidiac, lamentó que este tema se haya politizado, así como dijo que “fue triste” descubrir que más de 190 ayuntamientos estaban cobrando el concepto, por lo que ahora lo que se hizo fue regularizarlo.

Aseveró que legisladores que votaron en contra del DAP lo hacen por cuestiones políticas y personales, en alusión a los representantes de Morena y el PAN.