Familiares de tres policías de Tecamachalco, detenidos por la ejecución de tres ministeriales, sostuvieron que los efectivos estaban en otro sector cuando ocurrieron los homicidios, así como acusaron que están incomunicados y no han podido verlos.

Afuera de la Casa de Justicia, manifestaron que la información que han tenido es “a cuenta gotas», pues supuestamente los habían trasladado al C5 ubicado en Cuautlancingo, donde acudieron, pero no los pudieron ver y después les dijeron que tendrían audiencia.

Por ello, les dijeron que iban a estar en Casa de Justicia, pero al llegar les informaron que todo sería virtual y que los habían trasladado a Tepexi de Rodríguez a todos los elementos, así como al secretario de Seguridad de Tecamachalco, Alejandro Santizo Méndez.

Por una parte, Yomara señaló que su hijo de nombre Fernando apenas estaba en su segundo turno; Eloísa dijo que su pariente de nombre Luis Felipe apenas había entrado el viernes pasado (cuando ocurrieron las ejecuciones) a trabajar como policía, mientras que el familiar de Víctor, otro de los detenidos, dijo que llevaba un mes en la corporación.

“Todo ha sido muy hermético (…) están violando los derechos de nuestros familiares; lo único que sabemos es que a las 3 de la mañana se los llevaron al penal de Tepexi y que su audiencia iba a ser virtual, es la información que hasta ahorita tenemos«, expresaron.

Afirmaron que sus hijos son inocentes, pues tenían poco tiempo de haber entrado y cuando ocurrieron los hechos sí estaban laborando, pero en otro sector y, como estaban en el mismo turno que los demás, los detuvieron.

Incluso, dijeron que si los responsables ya se entregaron, en alusión a Santizo Méndez, y su escolta, no entienden porqué siguen detenido los demás, cuando –afirmaron– no tuvieron algo que ver.

En ese tenor, recriminaron que el alcalde Ignacio Mier Bañuelos no haya «dado la cara» desde el día de los hechos, pues se sabe que esta en la Ciudad de México, cuando se supone que tendría que ser el primero e responder.

«Que no los metan en sus conflictos»

“A las autoridades, les decimos que no es justo, si es un conflicto entre autoridades, pues que las resuelvan entre ellos, no metan a otros, queremos saber en qué condiciones están, no es posible que no nos dejen verlos, que paguen los que lo hicieron y no ellos«, remarcaron.

Manifestaron que “se supone” que los policías municipales iban como testigos, pero al final resultó que no y fueron detenidos, además de que tampoco saben cuáles son los delitos que les imputan.

Y es que de acuerdo con la información que se ha dado a conocer, están siendo acusados de homicidio calificado, daño en propiedad ajena, delitos contra la procuración y administración de justicia, así como usurpación de funciones Santizo Méndez, así como a su escolta y una policía, ya que presuntamente participaron en el asesinato de los tres ministeriales.

Mientras que los otros 11 policías municipales que fueron detenidos la noche del viernes solo enfrentan cargos por usurpación de funciones y uso indebido de uniformes y condecoraciones.

R: DJ

