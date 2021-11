-Publicidad-

Un grupo de trabajadores sindicalizados del gobierno de Puebla pidieron al Tribunal de Arbitraje realizar otra asamblea para elegir de nuevo al comité electoral, ya que acusan que hay irregularidades cometidas por la actual secretaria general, Virginia Socorro Meza.

Y es que el pasado martes, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stspepyod) eligió a su comité electoral para la renovación de la dirigencia, sin embargo señalaron que hubo fraude.

Ante esto, en conferencia de prensa este domingo, el grupo denominado Unidad Sindical Antirreeleccionista, encabezados por Blanca González Gallo y Raúl Bonilla Márquez, señalaron que, en conjunto con Movimiento por la Democracia, promovieron mil 500 firmas para solicitar la impugnación legal y anular dicho comité.

-Publicidad-

Al tiempo de solicitar la reposición de este mediante otra asamblea. «Pedimos al Tribunal de Arbitraje resuelva lo más pronto posible la demanda de nulidad y ordene la celebración de una nueva asamblea (…), además de que se sancione a los que resulten culpables del acto de corrupción más grande de la historia del sindicato», expresaron.

Las irregularidades que señalaron fueron que la convocatoria para la asamblea fue emitida un día antes cuando la ley federal del trabajo dispone que debe ser con 10 días de anticipación.

Acusaron que, en dicho evento, no pudieron ingresar antes de iniciar para corroborar que no hubiera personas ajenas al gremio; señalaron que Socorro Meza designó directamente a los miembros del comité, quienes fueron elegidos por un conteo a mano alzada, cuando no la ley indica que debe ser a través de urnas.

- Publicidad -

De esta manera los agremiados esperan que esto se pueda resolver pronto para que puedan realizar sus elecciones en la primera quincena de diciembre.

#Ángulo7Informa #EnCorto || Un grupo de burócratas del @Gob_Puebla, denominados Unidad Sindical, pidieron al Tribunal de Arbitraje su intervención para nombrar de nuevo al comité electoral ante la renovación. 🗳️✖️ Vía @alexolira pic.twitter.com/zpiNdKdzDq — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 21, 2021

R:CB