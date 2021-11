-Publicidad-

Pobladores de San Pablo Xochimehuacán exigieron a que se haga una revisión “casa por casa” para detectar las tomas clandestinas que haya en esta zona y evitar que se den hechos como la explosión del domingo que dejó una persona muerta y más de 15 heridas.

Esto, luego de que en la calle Gasoducto, esquina con Santa Bárbara, de esta junta auxiliar fue encontrada dentro de una vivienda abandonada una toma de al menos 3 metros de profundidad, por metro y medio de diámetro, la cual no está activa.

Esto generó que vecinos de la zona cerraran la calle para exigir la presencia de los elementos de seguridad, ya que se tienen varias casas aledañas, además de que el ingreso al inmueble se encuentra sobre una privada, siendo la única salida para las demás viviendas.

Los pobladores señalaron que hace como un año había sido reportada cuando se detectó a una pipa cargando combustible, por lo que fue clausurada, sin embargo, al parecer la volvieron a abrir, por lo que buscan evitar que se produzca una explosión como la del domingo.

“Queremos que revisen toda la zona casa por casa, aquí en toda la avenida se tienen ductos y puede haber más casas así, que se revisen todas, no queremos que pase lo del domingo, fue un caos todo eso, que venga la Guardia Nacional”, exclamaron.

Y es que de este inmueble, a un costado hay una panadería que está cerrada, mientras que en la orilla hay un depósito de cerveza y del otro lado se tiene una miscelánea, lo que implica riesgos para las personas que trabajan y los propios inmuebles.

Por ello, los quejosos exigieron que se demuela la casa, ya que es la única forma en que podemos estar seguros de que ya no se tendrá la toma clandestina, pues aunque ahorita está cerrada, tienen el temor de que la vuelvan abrir.

Incluso, sobre la avenida Gasoducto se puede observar que hay los señalamientos de Petróleos Mexicanos (Pemex) de no construir y tampoco no golpear, ya que toda la vialidad tiene ductos por donde se transporta el combustible.

No hay rondines, acusan

Un vecino que vive enfrente de esta vivienda señaló que “se supone que hay rondines se seguridad”, pero de nada ha servido pues la gente entra y sale y una muestra de ello es que se tiene puesta la manguera directo a la bomba.

Dijo que incluso el lunes como a las 8 de la noche pasaron y “se robaron una puerta”, por lo que pidieron que la vivienda sea demolida, pues al vivir cerca los que corren más peligro son ellos, por lo que se tiene que evitar antes de que ocurra una tragedia.

“Hasta ahorita ya no, pero antes sí lo hacían, ya tiene como ocho o nueve meses que cerraron todo esto, desde que se dio una fuga en la pipa, queremos que ya no hagan caso omiso, que pasen cada por cada para checar que no haya una toma”, expresaron.

Esto, porque dijeron que no pueden hacerlo ellos porque no saben “arriba de quienes están” o si corren peligro al momento de hacer una denuncia, por lo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto.

