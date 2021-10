-Publicidad-

Con 20 años de antigüedad, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, está la panadería “La Princesa”, lugar de trabajo de los Vidal Montiel, quienes, cada temporada de Día de Muertos, hacen hojaldras con la receta familiar, y tradicional, de hace 50 años.

El lugar, ubicado en la esquina de la 3 Sur y 9 Poniente, es muy concurrido por los poblanos debido a la frescura y el olor del pan que se realiza diariamente, además, junto al establecimiento, se puede observar, a través de una ventana, a los panaderos que preparan y moldean la masa de todo tipo de pan, en especial, de los preferidos en estas fechas de Día de Muertos.

Guillermina Vidal es una de las encargadas de este negocio familiar de cinco generaciones el cual, anteriormente, estaba ubicado en la 8 poniente número 709, que reúne a abuelos, padres, hijos y nietos, mismos que atienden y preparan desde muy temprano los productos.

Desde hace más de cinco décadas, trabajan una receta del pan de muerto que heredó de su padre y que conservan ocupando los ingredientes tradicionales; “yo no he perdido la receta tradicional porque aún se sigue conservando el sabor, por ejemplo en el pan de muerto tengo una receta que me dejó mi papá desde hace 50 años, pero lo que los rellenos son de apenas”, comentó.

Ingredientes tradicionales

Sobre la receta, contó que la mezcla o revoltura para la masa de la hojaldra la realizan con los ingredientes tradicionales que son el huevo, la harina de trigo, mantequilla, leche, azúcar, además de los sabores o esencias que pueden ser de nuez, pasas, chocolate, nata, agua de azahar; en cuanto a las rellenas son de queso con zarzamora, cajeta, nutella, rompope y avellana de crema.

En cuanto a su preparación, Hersson Montiel, nieto de Guillermina, explicó que este miércoles iniciaron preparando las hojaldras que tardan hasta cinco horas para estar listas.

Confió en que, en este año, las ventas aumenten por lo que prepararán cada día alrededor de 800, cifra que contrasta a las 200 diarias que prepararon hace un año, baja que sufrieron debido a la pandemia de Covid-19.

En cuanto al precio, las dan de a 15 pesos las chicas, 25 las medianas y 60 las grandes; además de la hojaldra también preparan pan de rosquete y blando de muerto.

Así, está panadería, como muchas en la capital poblana, tiene fe en que este año la venta del pan aumente antes de que termine la fecha de temporada que es el 1 de noviembre.

Upmipan informa alza de precios

Por otra parte, este miércoles, Juan Pérez Martínez, presidente de la Unión Pequeños y Medianos Industriales del Pan (Upmipan), anunció que debido al incremento de insumos, el precio de la hojaldra subió 25 por ciento, al mencionar que pasaron de 20 a 25 pesos en promedio.

Entre los ingredientes que subieron fue la manteca, la mantequilla, el bulto de harina y el aceite; además a pesar de la reapertura de las actividades comerciales en la entidad, las ventas siguen 30 por ciento abajo que en años previos al inicio de la emergencia sanitaria.

En este tenor, aunado a los precios bajos que ofrece el ambulantaje, anunció que en en este año, no se realizaría la feria de la hojaldra en el Parque del Carmen, “fue de menos a más, últimamente estaba el ambulantaje perjudicando el evento porque vendían producto más barato y de mala calidad y la gente nos reclama”, concluyó.