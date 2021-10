-Publicidad-

El Tepjf reencauzó a la Comisión de Justicia del PAN la queja que dos militantes presentaron contra la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal en Puebla, con el argumento de que primero debe ser la instancia partidista la que debe resolver el asunto.

Esto, de acuerdo con la resolución SCM-JDC-2239/2021 emitida por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), misma que está publicada en los estrados electrónicos desde el pasado miércoles.

En el documento, los magistrados determinaron que aún hay tiempo suficiente para que la comisión conozca y analice el recurso, esto a pesar de que el plazo para que los interesados en competir por la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) se registren, vence el 10 de octubre, es decir, en nueve días.

Esto, porque los panistas Rubén Darío Chacón Aguayo e Hilda Araceli Limón González, quienes presentaron las quejas, no agotaron la cadena impugnativa, sumado a que no puede hacerse una excepción porque los agravios no representan una “amenaza seria para los derechos” de los militantes.

“La Comisión de Justicia es el órgano idóneo para resolver la controversia planteada, así ante una eventual respuesta que no favorezca a los intereses de la parte actora, pueda acudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes”, se remarca en el documento.

Chacón Aguayo y Limón González pidieron revocar la convocatoria porque los criterios para cumplir con la paridad de género transgreden las disposiciones constitucionales, esto, porque el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) determinó que en Puebla la dirigencia debe ser encabezada por una mujer.

Además de que la convocatoria tiene imprecisiones y ambigüedades que generan falta de certeza; se exige a los servidores públicos separarse del cargo antes de hacer su registro y tiene vicios de validez y legalidad por actos previos a su emisión.

Debe resolver en siete días

Debido a esto, la Sala Regional dio un plazo de siete días naturales a la Comisión de Justicia una vez que sea notificada, para que dé respuesta a lo planteado, cuya resolución deberá ser informada durante las 24 horas siguientes a los militantes que presentaron los recursos.

Esto, porque argumentó que aún hay tiempo para agotar la cadena impugnativa, toda vez que la fecha para el desarrollo de la elección interna está establecida para el 14 de noviembre, es decir, en mes y medio.

Hasta el momento ningún militante se ha registrado para competir en el proceso interno, sin embargo, la actual dirigente, Genoveva Huerta Villegas, buscará reelegirse por otros 3 años, lo cual ha causado críticas de varios panistas, entre ellos los diputados Rafael Micalco Méndez, que tenía intención de competir, y Ana Teres Aranda Orozco.

