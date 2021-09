-Publicidad-

Rafael Ramírez Hernández, integrante de la coordinación estatal del PT en Puebla, calificó como “ingratitud” que Nancy de la Sierra Arámburo deje la bancada del partido en el Senado para formar una nueva, pues “solo lo usó” para llegar al cargo en la elección de 2018.

En entrevista con Ángulo 7, comentó que la legisladora no es militante del Partido del Trabajo (PT), sino que solo fue siglada para competir por este instituto hace 3 años, por lo que no forma parte, pero debería haber respetado que fue impulsada para llegar a la Cámara Alta.

Aseveró que es una falta de agradecimiento, por parte de la expriista, al proyecto que la llevó a la cámara alta, ya que era la única representante de Puebla por parte del instituto político, por lo que esperarán que se fije una postura por parte de la Coordinación Nacional.

“Es preocupante, sobre todo que ella deje este proyecto político que la llevó a ocupar este escaño, evidentemente sus razones tendrá para haber tomado esa decisión, pero también queda claro que hay quienes usan a los partidos para llegar a aun espacios y ya estando allí deciden tomar otro rumbo”, expresó.

Refirió que como se trata de un cargo en la Cámara de Senadores debe ser la Coordinación Nacional la que tendrá que tomar posicionamiento, ya que en Puebla solo se enteraron a través de los medios y de las redes sociales cuando De La Sierra Arámburo lo dio a conocer.

Ramírez Hernández comentó que este hecho no afecta la agenda del partido, ya que a nivel nacional se sigue una, así como en el estado con la coordinación que integra y en todo caso los temas e iniciativas que impulsó la senadora eran de manera particular.

No pertenezco a algún partido: De La Sierra

Es de resaltar que, a través de un comunicado, la senadora poblana comentó que no es militante del PT, además que desde hace varios años no pertenece a algún partido, razón por la que decidió sumarse al Grupo Parlamentario Plural para ser representante de quienes no lo están, debido a que o no confían en los institutos políticos.

“Decidimos integrar este grupo porque no fuimos electos para defender intereses de partidos políticos, sino para representar y escuchar a la voluntad popular de los mexicanos que hoy se sienten insatisfechos, decepcionados o, incluso, engañados por las fuerzas políticas que trazan el rumbo de nuestro país”, resaltó.

Dicho grupo igual está integrado por el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, el morenista Germán Martínez Cázares, el panista Gustavo Madero Muñoz y la petista Alejandra León Gastélum.