La diputada local morenista por Tecamachalco, Ruth Zárate Domínguez, se deslindó de su suplente Sandra Nelly Cadena Santos, quien fue detenida el miércoles pasado con armas largas y cortas, al señalar que se enteró igual a través de los medios de comunicación.

En breve entrevista, al argumentar que estaba convaleciente porque fue hospitalizada y no podía hablar mucho, la legisladora manifestó que se dio cuenta de los hechos luego de que hubo noticias sobre el tema, como la mayoría de las personas.

Al ser cuestionado sobre si conocía los antecedentes de la ahora detenida, evitó dar una respuesta a ello, ni tampoco dijo si ha tenido contacto con la familia.

“No puedo hablar mucho, estuve intubada, me sofoco aún, lo único que puedo decir es que cuando me enteré fue por ustedes (los medios), y me seguiré enterando igual , yo sigo enfocada en el tema legislativo, en mi distrito, recorriéndolo y en mis redes sociales lo podrán “, asentó.

Es necesario mencionar que Cadena Santos fue detenida luego de que se llevó a cabo un cateo en su domicilio, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde se encontró con su esposo Jesús Portilla García, quien es un exagente de la desaparecida Policía Federal.

Aunado a esto, el inmueble cateado, ubicado en la calle Privada del Rincón, de la colonia Providencia de dicho municipio, se encuentra asegurado por las autoridades judiciales mientras se desarrolla la investigación contra la morenista.

Detenida fue secretaria en el ayuntamiento

Además de que Cadena Santos fungió como titular de la Secretaría General del ayuntamiento de Tecamachalco en la pasada administración encabezada por la alcaldesa Marisol Cruz García, de 2018-2021.

Mientras que Zárate Domínguez fue regidora, cargo al que pidió licencia para competir por el distrito 15, al el cual ganó y por ello puso como suplente a la ahora detenida.