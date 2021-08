-Publicidad-

Militantes priistas lamentaron que solo se haya inscrito una fórmula para renovar la dirigencia del partido, pues eso muestra el poco interés que hay; ante esto, se tiene que hacer un análisis interno de lo que quiere el partido y cuál es su proyecto de cara al 2024.

Por una parte, la diputada local, Roció García Olmedo, manifestó que la planilla de Néstor Camarillo Medina e Isabel Merlo Talavera, al ser la única, “podría tomar protesta en cualquier momento” para realizar una restructuración de lo que necesita el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En entrevista con Ángulo 7, consideró que se debe hacer una renovación en las distintas carteras que conforman el Comité Directivo Estatal (CDE) del tricolor, así como presentar un plan de trabajo, pues los resultados de la elección pasada “ahí están” y se tiene que pensar en el compromiso más importante que se tiene es el de 2024.

Dijo que fue el Consejo Político el que avaló el proceso y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) el que emitió la convocatoria, por lo que será este último el que determine cuando se daría la elección o en su caso la toma de protesta del nuevo líder y secretaria del PRI estatal, aunque evitó señalar si fue hecho a modo o no.

“Pues es lamentable que solo se registró una formula, la convocatoria era clara y nadie más lo hizo, yo no estuve interesada en participar, no me interesa, yo seguiré haciendo trabajo por mi partido desde otro lado, lo que importa es saber qué es lo que se quiere para el partido”, asentó.

PRI, en el peor momento: Galindo

Por su parte, el exregidor de la capital, Iván Galindo Castillejos, consideró, también en entrevista con este medio, que este sólo muestra “el peor momento” que está viviendo el partido, pues los resultados no fueron favorables y sin embargo no hubo alguien más que participara por la presidencia estatal.

- Publicidad -

Dijo que la convocatoria favoreció a Camarillo Medina, pues pedía tener el apoyo de al menos el 20 por ciento de los comités municipales, así como de alguna al menos dos sectores nacionales como la CTM, CNOP, Onmpri u otros, para lo cual solo el actual líder tenía condiciones.

Consideró que todo estaba alineado para alguien en específico, aunque descartó interponer algún recurso, ya que no tiene caso hacerlo porque está por terminar el proceso, además de que no está de condiciones de salud, pues él se está recuperando de Covid-19.

Manifestó que “el tricolor está mal”, pues se ha visto la desbandada de muchos militantes a otros institutos políticos, lo cual no se ha podido detener, lo que da entender que ya no es una opción en Puebla, ni tiene una identidad política y solo “navega en la deriva”.

“A veces juega a ser oposición, pero es muy tibia, eso lo ve la gente, por ello ya no es atractivo, prefieren apostar por otras opciones, es un tema de identidad y el PRI se volvió comodino, parece que tiene pereza de luchar y ha optado por acomodarse bajo el manto protector del PAN”, asentó.