El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su llamado para que Ricardo Anaya Cortés se presente a declarar sobre las acusaciones de lavado de dinero en su contra; el excandidato del PAN aseguró que se exiliará del país y acusó al mandatario de “cobarde”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario expresó que “no tengo absolutamente nada que ver” en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

“¿Yo qué tengo que ver con el citatorio? ¿Qué tengo que ver con los jueces, con el poder judicial?… que se presente, que dé la cara, el que nada debe nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero”, aseguró.

Aseveró que las acusaciones del exdirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) son una “maniobra política”, además de que su gobierno no persigue ni reprime a nadie, ya que cuenta con principios e ideales.

Indicó que podría presentarse a declarar aún estando amparado, para que demuestre que no recibió dinero y que no afecta ir a la cárcel cuando se es inocente, pues, por el contrario, los dirigentes sociales salen fortalecidos.

López Obrador expuso una denuncia que presentó en 2018 el panista Ernesto Cordero sobre el supuesto lavado de dinero de Anaya Cortés y agregó que se tiene que investigar, así como las acusaciones del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien lo señaló de recibir dinero para aprobar la reforma energética.

Si voy a declarar no me van a dejar salir: Anaya

Anaya Cortés publicó un video en sus redes sociales donde acusó que “la Fiscalía de López Obrador” le imputa cargos por “solo” 30 años de cárcel y que el citatorio para ir a declarar se le entregó 24 horas antes de que denunciara una presunta persecución.

Asimismo, declaró que si acude declarar al reclusorio “no me van a dejar salir”, por lo que perdería sus derechos políticos y no podría participar en las elecciones presidenciales de 2024.

Luego de las declaraciones del presidente en la conferencia matutina, el panista publicó un tuit donde señaló que: “Dice AMLO que él no tuvo nada que ver con el proceso que la fiscalía desató en mi contra. Comprobamos, una vez más, que además de ser un mentiroso, es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano”.

AMLO envía mensaje a jóvenes

López Obrador recordó la trayectoria de Anaya Cortés y envió un “mensaje para los jóvenes”, pues comentó que la política es “para servir al pueblo, no es buscar el poder por el poder, el que no le tiene amor al pueblo no es político”.

Añadió que no se puede hacer política sin ideales ni principios, “no es me voy a colar, voy a atropellar a todo el que se me atraviese”.