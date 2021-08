-Publicidad-

Ricardo Anaya Cortés, excandidato del PAN, afirmó que saldrá del país , pues acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere meter a la cárcel; a esto, el mandatario reviró que, si es inocente, no tiene por qué huir.

Como acostumbra, el panista publicó el sábado, en sus redes sociales, un video para emitir sus opiniones respecto al gobierno de López Obrador, quien fue su adversario en las elecciones de 2018, pero esta vez, para una noticia.

“Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, aseguró.

En la grabación, Anaya acusó al gobierno de quererlo “fregar a la mala” por señalar “sus estupideces” y además de quererlo llevar a juicio solo por el testimonio del “mentiroso” de Emilio Lozoya, quien actualmente coopera con la Fiscalía General de la República (FGR).

Hay que recordar que Lozoya Austin, exdirector de Pemex, está acusado por desvío de recursos públicos y ha colaborado con el gobierno de México al denunciar a otros funcionarios federales y políticos entre los que se encuentra Ricardo Anaya.

En el vídeo el panista acusó que el gobierno ya estaba preparando un proceso judicial en su contra, tomando como fuentes las columnas de los periodistas Raymundo Riva Palacio y Dario Celis.

De igual forma en el vídeo, el político señala que tendrá que “estar fuera una temporada” para evitar que sus derechos políticos sean vulnerables y con ello, le quiten la posibilidad de ser candidato presidencial en 2024.

Asimismo, puntualizó que se defenderá de las acusaciones y probará su inocencia pues presentará pruebas contundentes “y en cuento les gane, podré continuar con mi recorrido por todos los municipios de México”.

¿Qué respondió AMLO?

A través de su cuenta de Facebook, el ejecutivo se deslindó de las acusaciones de que tenga que ver con la presunta investigación contra Ricardon Anaya. Además, lo exhortó a no huir ni ampararse si es inocente.

“No tengo nada que ver con la percusión que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya”, expuso en Twitter.

En este sentido, instó al panista a “que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos”.