El presidente, Andrés Manuel López Obrador, criticó que sus opositores en el Congreso impidieron la aprobación de un periodo extraordinario, para discutir la ley reglamentaria de la revocación de mandato, ya que piensan que de realizarse saldrá fortalecido.

En su conferencia de prensa matutina, explicó que el pasado jueves, en la Comisión Permanente hubo 23 votos a favor y 12 en contra, por lo que faltó un sufragio para que se realizara el periodo extraordinario y con ello pasar la norma necesaria para la realización de la consulta en 2022.

Comentó que en un principio los opositores planteaban destituirlo y por ello formaron un bloque, pero tras las elecciones y la guerra sucia en su contra no lograron afectarlo, por lo que ahora no consideran conveniente hacer la revocación de mandato, “porque en su concepción la gente me va a refrendar su confianza y me voy a fortalecer”.

Señaló que entre quienes se opusieron al periodo extraordinario estuvieron “salinistas” y “finísimas personas del antiguo régimen”, entre ellas los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Josefina Vázquez Mota.

Ironiza sobre recuento de votos en Campeche

El mandatario ironizó sobre la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) de un recuento total de los votos en las elecciones a la gubernatura de Campeche, pues indicó que se convirtieron en “ultrademócratas”.

Agregó que todo lo que se ha avanzado en democracia ha sido por el pueblo y en contra de los aparatos electorales, además de que se tiene que observar la actitud del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual está “mostrando el cobre”.

Propone sustituir a Brenda Lozano por poeta indígena

Sobre la designación como agregada cultural de la embajada de México en España de la escritora Brenda Lozano, quien abiertamente se ha mostrado opositora al gobierno obradorista, el presidente indicó que pedirá al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, removerla y nombrar a una poeta indígena en su puesto.

Expuso que dichos acontecimientos con remanentes del antiguo régimen, pues durante 36 años de “política neoliberal” se cooptó a los intelectuales y escritores del país.