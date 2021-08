-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los legisladores de ambas cámaras y de todos los partidos a aprobar la ley reglamentaria de la revocación de mandato, pues muchos no se han enterado de que es necesario o existe una intención deliberada.

En su conferencia de prensa matutina, señaló que el pasado lunes la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un segundo periodo extraordinario de sesiones para discutir los desafueros de los diputados Saúl Huerta Corona y Mauricio Toledo Gutiérrez, pero no incluyeron la ley reglamentaria de la revocación.

Aseveró que parece que “todos” los legisladores no quieren que se realice el ejercicio o no se han enterado de que aunque esté en la Constitución, sin una ley reglamentaria no podrá realizarse.

“¿Por qué no quieren que se pregunte al pueblo? Tiene que ver con el miedo al pueblo, a la democracia, no son demócratas o tiene que ver con que algunos ni siquiera se han enterado de que hace falta su aprobación”, aseveró.

También falta ley para quitar fuero a presidente

Recordó que también hace falta aprobar la ley reglamentaria para que el presidente no tenga fuero, propuesta que en un principio incluía a todos los que ocuparan un puesto en el gobierno.

Por ello, manifestó que confía en que aquellos legisladores que no conocían el tema pidan una explicación a sus coordinadores parlamentarios.

Cabe mencionar que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados tienen mayoría simple en el Senado y en la Cámara de Diputados; además, la revocación de mandato se tiene planteado que se realice el primer domingo de abril.

Reitera reforma a INE y Tepjf, descarta hacerla en poder judicial



El mandatario reiteró la necesidad de una reforma electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), pero descartó que impulse lo mismo en el poder judicial, pues tiene que ser la presión ciudadana la que orille a que desde el interior del mismo se hagan cambios.

Expresó que debe haber una renovación “tajante” en las instituciones electorales, ante los recientes acontecimientos en el Tepjf, donde el magistrado José Luis Vargas Valdez fue depuesto de la presidencia, para poner a Reyes Rodríguez Mondragón.