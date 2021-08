-Publicidad-

Integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental bloquearon la carretera federal a la altura de Libres, así como la caseta de Payuca, en protesta porque las empresas instaladas en la zona siguen usando bombas antigranizo.

Fue alrededor de las 12 del día cuando se dio dicha protesta en la comunidad de San Nicolás, en Libres, en la que participaron alrededor de 50 pobladores, igual de los municipios de Cuyoaco, Tepeyahualco y Ocotepec, quienes portaban pancartas con las que exigían aplicar la ley para evitar estas prácticas; alrededor de las 2 de la tarde cuando decidieron abrir la vialidad.

“No a las bombas que evitan la lluvia”, “Exigimos que se aplique la ley de cañones antigranizo”, son algunas de las consignas que lanzaban argumentando que esto solo ha afectado el ciclo agrícola de la región, pues no ha llovido y solo se están secando sus cultivos.

En entrevista, Renato Romero, integrante del movimiento y habitante de Ocotepec, cuestionó que de qué sirve que se haya una ley en Puebla que fue aprobada por el Congreso local en meses pasados para evitar que no se usen estos cañones si no se cumple.

Recordó que en esta zona hay empresas instalada como la de Granjas Carroll en Oriental, Driscolls en Libres, el parque fotovoltaico de Iberdrola en Cuyoaco y la planta de autos de lujo Audi, aunque ésta última se encuentra en la región de San José Chiapa

Dijo que, en julio pasado, en la localidad de San Antonio Virreyes, en el municipio de Oriental, tuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal para hacerle saber la problemática, sin que a la fecha haya una respuesta.

“Tomamos la carretera porque no hay de otra, queremos que nos den solución, esta no es la primera vez que lo hacemos, que venga alguien capaz de darnos una solución, lo hacemos ahorita para que no sigamos siendo afectados porque el día que no haya comida todos estaremos protestando”, expresó.

Congreso prohibió en marzo usar estos aparatos

Esta no es la única zona donde se ha dado el conflicto por este tema, pues igual se ha dado en Coronango y Cuautlancingo, donde durante 2020 pobladores de estos municipios acusaron a la empresa Volkswagen de provocar sequias por el uso de estos aparatos para evitar el daño de sus vehículos.

Es necesario precisar que, en marzo pasado, el Congreso local aprobó prohibir el uso de herramientas tecnológicas, como los cañones antigranizo, para impedir la caída de la lluvia en cualquier región del estado, ya que al hacerlo se generan afectaciones al ciclo agrícola y a la producción de cultivos poblanos.

Con ello, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) tiene que vigilar que no se haga uso de estas herramientas, así como tendrá la facultad de aplicar medidas de seguridad para evitarlo, es decir, podrá asegurar los objetos y la imposición de las sanciones correspondientes.