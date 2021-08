-Publicidad-

Panistas encabezados por la diputada federal electa, Ana Teresa Aranda Orozco, exigieron “rectificar” el acuerdo del CEN de que solo sea una mujer la que compita por la dirigencia estatal, mientras que otros liderados, por Mónica Rodríguez Della Vechia, pidieron respetarlo.

Por una parte, Aranda Orozco y otros militantes manifestaron que no están en contra de la paridad dentro de los órganos de dirección del Partido Acción Nacional (PAN), pero es “curioso” que cuando tres hombres se habían pronunciado por participar en el proceso, se decida que solo lo puede ser alguien del sexo femenino.

Dijeron que se desconocen cuáles son los elementos que fueron valorados para tomar la decisión, por lo que no deja claridad y existe la sospecha fundada de que hay la intención de hacer “un traje a la medida” para beneficiar exclusivamente a una persona interesada en participar en el proceso interno del partido, en referencia a Genoveva Huerta Villegas, quien busca reelegirse.

“No quisiéramos pensar, porque el sospechosismo no es lo nuestro, que pudiera haber algún acuerdo marrano detrás de este asunto, consideramos que la verdadera democracia debe permitir que tanto hombres como mujeres puedan aspiran en igualdad de circunstancias y con cancha pareja”, abundaron.

Señalaron que hay un “evidente desaseo político” en la decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, pues se debió tomar en cuenta la intención de tres aspirantes hombres (Rafael Micalco Méndez, Marcos Castro Martínez y Francisco Fraile García) para no vulnerar sus derechos.

Ante esto, al pronunciarse porque apoyan a Castro Martínez, exigieron al dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, que se rectifique la decisión tomada y se emita una convocatoria mixta para que todos los militantes que tengan interés en participar lo hagan sin importar el género.

“Estamos convencidos de que, ante los malos resultados obtenidos por la actual dirigencia en el proceso electoral, se requiere corregir el rumbo, se requiere una que sea cercana y escuche a la militancia, que sepa cómo ganar campañas, que potencialice la participación de los panistas y priorice el bien del partido sobre el personal o de grupo”, asentó.

Panistas afines a Huerta defiende acuerdo

Por su parte, diputadas, regidoras en función y electas, así como consejeras, lideradas por Rodríguez Della Vecchia defendieron el acuerdo al afirmar que “es una muestra” de la paridad que se está impulsando, además de que no sólo fue el Puebla, sino en otros 13 estados más.

Comentaron que quienes piden que sea una convocatoria mixta, es decir, que igual puedan participar hombres por la dirigencia, son “incongruentes” y tiene posiciones misóginas, pues deberían celebrar “que es una decisión histórica” para el partido a nivel nacional.

Comentaron que aún no hay una convocatoria oficial para que salgan a decir eso, por lo que deben esperar a que se emita, ya que todos aquellos que tenga la intención de participar lo podrán hacer, pero evitaron pronunciarse sobre si apoyarían la reelección de Genoveva Huerta Villegas.

Las panistas llamaron a sus correligionarias a no dividirse y respetar que “hoy es tiempo de las mujeres”, pues actualmente solo hay siete dirigentes estatales del género femenino y con este se busca que haya 14, lo que significará el doble.

“No creemos que dentro del PAN haya alguien en contra de la paridad, hoy queremos que el panismo poblano sea sensible para la gente, la ciudadanía no quiere un partido dividido, sino fuerte, el enemigo está afuera con Morena, la ciudadanía no quiere un partido misógino”, pronunciaron.