Padres de familia de la secundaría matutina del Centro Escolar José María Morelos y Pavón acusaron que la escuela les está condicionando el pago de la inscripción y mantenimiento, lo cual asciende a 900 pesos, para que puedan inscribir a sus hijos, a más tardar el miércoles.

En entrevista con Ángulo 7, uno de los afectados, que prefirió omitir su nombre por temor a represalias, señaló que, además de que la SEP ha hecho hincapié en que no se puede negar la inscripción por no pagar cuota, aún ni saben si oficialmente van a regresar a los salones, dado está la tercera ola de contagios de Covid-19, y ya les están “cobrando todo”.

Dijo que si la Secretaria de Educación Pública (SEP) informó que se adoptará un esquema híbrido, es decir, la mita de salones irá un día y la otra mitad, al día siguiente, no tiene caso que paguen completo la inscripción.

Comentó que el actual Comité de Padres de Familia es el que determinó las cuotas, sin que la directora, María del Carmen Sánchez Farfán, haya dicho algo, pues “deja hacer lo que quieran”, además de que se supone que sobraron recursos del año pasado, cuando no hubo clases presenciales.

Esto, porque señaló que de acuerdo con información con cuentan, había un saldo de 501 mil 317.5 pesos el año pasado, de los que se gastaron 244 mil 774.9 pesos, por lo que se tiene un saldo actual de 256 mil 542.6 pesos.

Sin embargo, puso en duda dicho recurso al señalar que el comité argumentó que se destinaron recursos para pago de internet, luz, teléfono, papelería, adquisición material, artículos de limpieza, compra de sanitizante, gel antibacterial, cubrebocas, guantes, así como algunas reparaciones, a pesar de que las clases fueron virtuales.

“Oficialmente no hay condiciones para el regreso a clases y el año pasado no estuvieron todo el ciclo, cómo es posible que hayan gastado tanto cuando no trabajaban en la escuela, si no es sus casas, esperemos que el miércoles nos dejen inscribir sin que se imponga la cuota voluntaria, ya que desde hace 2 años se ha visto descaradamente el robo del comité”, asentó.

Son 900 alumnos en nivel secundaria

Explicó que son cinco salones por grado, es decir que son 15, con alrededor de 60 alumnos cada uno, por lo que en total son 900 y si todos dan la cuota de 900 pesos que les están pidiendo, serán 810 mil pesos, que no se sabe para que serán usados.

Recriminó que nuevamente les estén poniendo esta condición para poder inscribir a sus hijos, pues el año pasado les hicieron a lo mismo, a lo que consideró que, si no hay condiciones para un regreso presencial, sea en enero cuando se haga y ante esto solo pagara la mitad.

Incluso, dijo que ha platicado con otros padres de familia, quienes le han dicho que como la SEP informó que puede ser voluntario, la mayoría no ve viable llevarlos a la escuela, pues no quieren ponerlos en riesgo de algún contagio de Covid-19.

“Hay muchos papás que luego no pagan los 100 pesos del mantenimiento, pero los 800 pesos de la inscripción sí, pero no sabemos si van a regresar o no por la pandemia, pero nos dicen que si no los pagamos no podremos inscribir a nuestros hijos, eso no lo pueden hacer. Se me hace injusto que se hayan gastado dinero el año pasado si no hubo clases”, expresó.

Dijo que la horario para que acudan con la documentación para inscribir a sus hijos de tercer año es a partir de las 8 y media de la mañana del próximo miércoles; el jueves para los de segundo grado y el viernes, para los de primero, por lo que hizo un llamado a las autoridades de la SEP a tomar cartas en el asunto y evitar que se cometan estos abusos.