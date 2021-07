-Publicidad-

La “supuesta” planta de tratamiento de aguas residuales de “Haras Ciudad Ecológica” se ha convertido en otra amenaza para el bosque de encinos, conocido como Flor del Bosque, pues está contaminando el suelo de la zona e incluso es un foco de infección para lugareños.

Así lo acusó la ambientalista Pame Tajonar durante un recorrido por la estructura que puso la inmobiliaria a cargo de la “Ciudad Ecológica”, la cual consta de un tanque desbordado de aguas negras que corren entre las barrancas y barranquillas contaminando el suelo.

Dichas aguas negras provienen del fraccionamiento Farasi, que está dentro del conjunto residencial de Haras, lo cual ya fue denunciado ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a autoridades locales, sin embargo, ninguna ha hecho nada al respecto e incluso, la inmobiliaria anunció la construcción de 7 mil casas nuevas de alta densidad, es decir, de 170 metros cuadrados, lo cual afectará más al bosque de encinos, acusó.

Y es que en la zona se percibe un olor fétido, además de que habría concentraciones altas de metano lo que, a la par de destruir al último pulmón de Puebla, también pone en riesgo la salud de lugareños.

Recordó que ambientalistas han luchado por decretar dicho bosque como área natural protegida, lo que originó que el pasado 4 de noviembre el gobernador Miguel Barbosa Huerta se comprometiera a darle dicha declaratoria a la zona, lo cual no ha pasado, denunció.

Buscan diálogo con Smadsot, pero “no hay apertura”

En ese sentido, afirmó que organizaciones ciudadanas han buscado dialogar con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), cuya titular es Beatriz Manrique Guevara, pero “no hay apertura”.

El tema, señaló, también se trató con el alcalde de Amozoc, Mario de la Rosa Romero, quien se comprometió a atender las denuncias, sin embargo, sigue siendo omiso e incluso habría complicidad de dicha autoridad con la familia Haghenbeck, principal destructora del lugar.

Ante este panorama, la ambientalista solicitó -de nueva cuenta- la intervención de Conagua, Soapap, e incluso la de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) toda vez que la planta de aguas residuales estaría propiciando un ecocidio.

- Publicidad -

Por su parte, un especialista señaló que lo que se puso en el lugar no fue una planta de aguas residuales, sino una fosa séptica con reactores anaerobios que no cumplen con las normas ambientales, pues generan procesos fermentativos, lo que ocasiona malos olores y no lleva un proceso de desinfección completo, es decir, propician que la materia orgánica se fermente por sí sola y se trate de degradar, pero no se logra por el uso de detergentes, blanqueadores y suavizantes, lo cual vuelve a la zona un foco de infección para la salud.

Es necesario señalar que también el Colectivo Defensores del Último Pulmón de Puebla se acercaron al gobierno estatal y los municipales de Amozoc, Cuauntinchan y Puebla capital para resolver la protección de Flor del Bosque.