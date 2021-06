Urgente, priorizar academia y despolitizar a la BUAP: investigador

-Publicidad-

El principal desafío de quien asuma la rectoría de la BUAP es acabar con la politización y priorizar la academia con nuevos modelos educativos para que la universidad cumpla con sus actividades sustantivas, entre ellas, formar recursos humanos, indicó el investigador Miguel Ángel Damián Huato.

Ante la salida de Alfonso Esparza Ortiz, quien terminará su gestión el 4 de octubre, el especialista en maíz, rescindido injustamente por la BUAP en 2019, rememoró que fue a principios de los 90 cuando un grupo se apoderó de la máxima casa de estudios de Puebla con un golpe de gobierno a quien era rector democráticamente electo: Samuel Malpica Uribe.

En entrevista con Ángulo 7, recordó que a finales de septiembre de 1991, se realizó un Consejo Constituyente donde se hicieron dos cambios sustantivos reglamentarios: avalar el voto sectorial (también llamado ponderado) así como la Comisión de Auscultación.

A decir del investigador, estas fueron las herramientas para que los golpistas, encabezados por José Doger Corte, pudieran perpetuarse a lo largo de más de 30 años. A partir de la reelección de Doger Corte en 1994, se introdujo la auscultación para la nominación de candidaturas y la auscultación sectorial.

Con la auscultación para la nominación de candidaturas, integrada por afines al grupo del rector en turno, impidieron la participación de académicos con alta presencia entre los universitarios, facilitando la imposición Enrique Doger Guerrero, Enrique Agüera Ibáñez y Esparza Ortiz.

Con el voto sectorial o ponderado los votos de las escuelas o facultades fueron divididos en cinco, dos para estudiantes, dos para académicos y el director, cuyo voto no respondía a ningún sector universitario.

La politización de la BUAP, remarcó, ha traído repercusiones en algunas unidades académicas, donde se han dejado de lado las tres actividades sustantivas de toda institución de educación superior: formación de recursos humanos, generación de conocimiento y la vinculación con sectores productivos para solucionar los problemas regionales y nacionales del país.

Tres desafíos en la BUAP

Por ello, Damián Huato planteó tres desafíos para la próxima autoridad rectoral; el primero es que deberá priorizar la academia, despolitizando a la BUAP y que los maestros dejen de “grillar” para centrarse en su tarea fundamental de enseñar, para lo que también debe haber un cambio en el modelo de enseñanza-aprendizaje, ya que el actual es de tipo “bancario”, donde “uno es el que enseña y el otro aprende, es decir, uno tiene conocimientos y los deposita en los educandos”.

Si bien investigador propuso el modelo de “comunidades de aprendizaje” que consta en que tanto profesores como alumnos aprendan sin memorizar, mencionó que debe haber más opciones, pues la universidad tiene que ser pluridiversa, ya que en eso radica que sea autónoma.

- Publicidad -

“La autonomía tiene que ver con proceso de enseñanza-aprendizaje, y no como ahora este grupo político lo asume que recurre a la autonomía universitaria para decir: no vamos a dar declaraciones patrimonial porque no somos funcionarios por ser autónomos que nos cubre de cualquier evento que pasa afuera de universidad”.

El tercer desafío para modificar el quehacer universitario de la BUAP, dijo, es que en el mes que hay libre entre ambos semestres, se reúnan los profesores y alumnos para reflexionar de los pros y contras dentro de las aulas, así como que los maestros mejoren su formación.

Habrá cambio sustantivo

“Si hay un rector intolerante, ha sido Esparza”, contestó tras preguntarle sobre la gestión de quien entró en 2014 y obtuvo la reelección, además de que señalarlo como quien más ha politizado a la BUAP.

Agregó que la intolerancia y sesgo político con Esparza Ortiz, se pudo deber a cercanía con Rafael Moreno Valle, exgobernador que murió en 2018; “Creyeron que iban a estar en cresta de poder, sobre todo cuando se reeligen. 2014-2017 fue el periodo más fuerte de Esparza, ellos hicieron y deshicieron en universidad porque tenían cercanía con poder, que pensaron sería infinito”, mencionó.

Respecto a los tres personajes que se dice competirán por la rectoría, Damián Huato afirmó que Lilia Cedillo Ramírez, investigadora del Centro de Detección Biomolecular, es dialogadora y su ventaja es su edad, pues, de acuerdo con los estatutos de la BUAP, no pueden participar quienes tengan más de 65 años, por lo que Guadalupe Grajales y Porras ni Francisco Manuel Vélez Pliego, secretaria General de la casa de estudios y director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (Icsyh), respectivamente, podrían participar, aunque resaltó que los tres tienen presencial científica y académica.

-Publicidad-

Sin embargo, recalcó que podrían ampararse en la Constitución para argumentar que todos tienen derecho a votar y ser votados, por lo que no descartó que puedan aparecer en la boleta.

Para finalizar, el investigador confió en que con la nueva rectoría habrá un cambio sustantivo externo para que “las mafias” dentro de las universidades se acaben.

Despido por razones políticas

“Tengo fe en que la oscuridad académica en que nos metió este grupo político, en 1991, se concluya con el nuevo, con época de luz y mucho sol para que brille la academia, brillando para lo que se nos paga: formar recursos humanos, generar conocimiento y vincularnos, con ese conocimiento, con sectores productivos para resolver múltiples problemas”, acotó.

Cabe mencionar que el despido de Damián Huato obedeció a razones políticas, luego de que se negó a realizar actividades externas para el rancho de Esparza Ortiz; esto, pese a que en ese momento era nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt.

El acoso laboral fue encabezado por Jesús López Olguín, coordinador de la maestría en Manejo Sostenible de Agroecosistemas, e Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, pues fueron quienes operaron su despido.

Cabe mencionar que el despido de Damián Huato obedeció a razones políticas, luego de que se negó a realizar actividades externas para el rancho de Esparza Ortiz; esto, pese a que en ese momento era nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt.

El acoso laboral fue encabezado por Jesús López Olguín, coordinador de la maestría en Manejo Sostenible de Agroecosistemas, e Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, pues fueron quienes operaron el despido de quien en octubre de 2020 fue distinguido con el tercer lugar del Premio Nacional sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria.