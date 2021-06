-Publicidad-

Pese a los tratados internacionales a favor de derechos humanos, la Constitución Mexicana establece prácticas que violan estas garantías, señaló este lunes Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Durante una sesión virtual llamada “Recepción del derecho internacional de los derechos humanos” en la Universidad Iberoamericana (Ibero de Puebla), Brewer indicó que la Carta Magna es contradictoria, ya que promueve los principios fundamentales, pero continúa perpetuando graves fallas que van en contra del Derecho Internacional.

Señaló que lo anterior se ve manifestado en los casos de tortura, por ejemplo, los estatutos globales impiden utilizar pruebas en procesos legales que hayan sido obtenidos como producto de la tortura, sin embargo, según datos de 2014 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) esta práctica que se ejerce con regularidad en el país.

Por otro lado, dijo que el modelo de seguridad pública mexicano tampoco está exento de esto, ya que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que los estados pueden valerse del ejército en casos extremos de desastre o de seguridad pública, el cual debe ser temporal y fiscalizado.

Pero, en el caso del país, la militarización ha sido una constante en los últimos sexenios, desde la Ley de Seguridad Interior planteada por el exmandatario Enrique Peña Nieto para institucionalizar la presencia de la milicia en las calles, hasta la creación de la Guardia Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, agregó que han existido sentencias internacionales vinculantes que no han sido cumplidas debido a los altos índices de impunidad, como en el caso Atenco (2006), donde la CIDH ordenó dos acciones para garantizar la no repetición de tortura sexual por parte de la policía que no han sido puestas en marcha.

Pese a los rezagos, la especialista resaltó el papel del Derecho internacional constitucionalizado que ha servido como herramienta para las víctimas de graves violaciones, así como para desarrollar procesos de investigación complejos a favor de los grupos vulnerables.

Editado por Alexis Lira Reyes