-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que las “43” personas detenidas, el pasado martes, en la manifestación de las normalistas de Teteles, ya fueron liberadas y reiteró su llamado a gobiernos locales, así como manifestantes a evitar la violencia.

En su conferencia de prensa matutina, ante la pregunta de un reportero por otros casos de intervención de los gobiernos estatales contra manifestantes, como en Hidalgo o Chiapas, indicó que las autoridades no deben realizar medidas coercitivas y pidió a los protestantes hacerlo de manera pacífica.

Expresó que con el uso de la violencia no se logra nada, “al contrario se corren riesgos y se desprestigian los movimientos, para triunfar cuando se lucha por una causa justa se tiene que cuidar a la gente”.

“Un buen dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás, un buen dirigente no es el que azuza y él se queda atrás, o que se convoca a un plantón y él no se queda a dormir, sino se va a un hotel, o contribuye porque da dinero, eso no, eso es inmoral”, comentó.

-Publicidad-

Señaló que se debe respetar el derecho a la manifestación, pero que existen muchas formas de resistencia civil pacífica, las cuales dará a conocer una vez que culmine el proceso electoral.

Casos son atendidos por Segob

El mandatario dijo que los casos de Xuchitlán, en Hidalgo, así como los normalistas de Mactumatzá, en Chiapas y Teteles, en Puebla, son atendidos por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Aseguró que en el caso de Xuchitlán, donde policías estatales disolvieron una manifestación de campesinos y uno resultó muerto, corresponde, de oficio, al Ministerio Público la investigación al respecto, al ser de fuero común.

Cabe mencionar que el pasado martes se reportó la detención de personas, entre estudiantes y encapuchados, en medio de la protesta que las normalistas de Teteles realizaban en Casa Aguayo, donde demandaban el cumplimiento de demandas de mejoramiento de sus escuelas y justicia para sus dos compañeras muertas el pasado 20 de mayo.

- Publicidad -

Son 43 liberados: Barbosa

De acuerdo con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, fueron 43 las personas liberadas la mañana de este miércoles, pero por procedimiento de ley.

El pasado martes la autoridad estatal señaló que entre los manifestantes se encontraba un grupo de choque el cual acudió a la manifestación en Casa Aguayo con palos y piedras, además de que pretendía lanzar bombas molotov.

El propio López Obrador, señaló, en su conferencia de prensa matutina del 25 de mayo, que se debe prestar atención a los provocadores que se infiltran en las manifestaciones, ya que «siempre hay gente interesada, pseudolíderes que quieren llegar a una negociación a cambio de dinero y los jóvenes no saben».