-Publicidad-

A casi 4 años del asesinato de Meztli Sarabia Reyna, integrante de la organización “28 de Octubre”, apenas hay una persona detenida en etapa de juicio oral y otra en audiencia intermedia, sin embargo, la FGE se sigue negando a abrir la línea de investigación política.

Así lo informó, en entrevista con Ángulo 7, Tonatiuh Sarabia Amador, hermano de la occisa, quien afirmó que para la organización “no hay un avance sustancial”, sino que lo que observan es que hay dilaciones para indagar por otra vía.

“Aquí no puede pasar más allá, o estuvo presente el gobierno de Moreno Valle o simplemente no formó parte, pero es algo a lo que se han resistido, desconocemos el porqué y es algo que nosotros hemos exigido, que se tiene que resolver los móviles del asesinato y sobre todo las garantías de no repetición”, asentó.

Refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) les ha afirmado que Maricela “N”, que es la que ya está en juicio oral –etapa en la que desahogan las pruebas, testigos y demás elementos para mostrar su culpabilidad— es la autora intelectual del homicidio, pero para la UPVA hay dudas, ya que hasta que no se tenga una sentencia firme y que no sea impugnada es como podrían decir que “sí fue ella”.

Mientras que el otro detenido es un sujeto de nombre Pavel “N”, quien se encuentra en audiencia intermedia –que implica la formulación de la acusación, presentación de pruebas y desarrollo de acuerdos probatorios ante el juez de control— aunque desconoció que tiempo se tarde el proceso, ya que es señalado por la FGE como el autor material del asesinato.

“Esto no es lo principal, sino lo que cada mes en las marchas salimos a manifestar, que es que no se ha abierto la línea de investigación por motivos políticos, pues Meztli fue sujeta a espionaje telefónico y que varios medios lo documentaron”, dijo el integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA), “28 de Octubre”.

Aseveró que “causa sospecha” que, a casi 4 años de los hechos, la Fiscalía siga sin tomar en consideración esta petición, además de que les ha dicho que como agrupación les den los nombres o las personas que supuestamente estarían relacionados.

Nada sobre investigación política

No obstante, sostuvo que la labor del organismo encabezada por Gilberto Higuera Bernal es la de investigar, además de que si como organización mencionan a alguien, no estarían siendo objetivos y estarían faltando a los principios generales del derecho penal.

- Publicidad -

Y es que, dijo, como UPVA no han hecho señalamientos contra alguien para que no digan que intervienen en el proceso, por lo que debe ser la FGE la que debe comprobar la culpabilidad de las personas que están procesadas.

Sarabia Amador comentó que tiene alrededor de dos meses que se reunieron con Higuera Bernal, quien les dijo que se analizaría la petición de abrir la línea de investigación política, pero a la fecha no han tenido una respuesta.

Cabe mencionar que Meztli Sarabia Reyna, hija de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, asesor general de la agrupación, fue asesinada el 29 de junio de 2017, esto luego de que un grupo de personas ingresó a las oficinas de esa organización de comerciantes en el mercado Hidalgo y le disparó, además de que uno de sus dos acompañantes fue herido.