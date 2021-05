-Publicidad-

El ayuntamiento de San Andrés Cholula indaga el caso de la Torre Helea, edificio residencial, que al parecer, en 2017, se le dio la factibilidad para que el servicio de agua potable lo tenga mediante una perforación de pozo profundo, pese a que para la Conagua no es viable.

Después de que el ayuntamiento de San Andrés Cholula decidió no otorgarle permisos a la empresa embotelladora Junghanns para instalarse en San Bernardino Tlaxcalancingo, el alcalde sanandreseño interino, Roberto Maxil Coyopotl, reveló que la Comuna está revisando el caso del edificio que se encuentra en la Vía Atlixcáyotl.

Expuso que la factibilidad y los permisos se generaron en la administración pasada, exactamente en el 2017, “obviamente fue un desarrollo heredado a nosotros que cuando se revisó, se encontró que la administración pasada dio la factibilidad para el servicio del agua potable mediante la perforación de un pozo profundo”

Esta gestión, resaltó, ya revisó el tema y en primera, no es viable, pues los reglamentos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) son claros: no puede haber dos pozos profundos en menos de 500 metros a la redonda y este pozo no lo cumple.

En este momento, destacó, la Secretaría de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula está dialogando con la Conagua, para que informen si tiene los permisos para el pozo, y todos los detalles del mismo.

Lo anterior, en conferencia de prensa, donde narró los acontecimientos relacionados con la compañía Junghanns que pretendía perforar un pozo profundo de manera ilegal, en San Bernardino Tlaxcalancingo, pero la ciudadanía alertó e incluso se manifestó por este tema, por lo que la Comuna decidió finalmente no otorgarle permisos a la empresa embotelladora.

“A nombre del Cabildo, este ayuntamiento se comprometió con el pueblo, velando por los intereses colectivos, y no por los intereses particulares”, subrayó.