En tres años, 142 feminicidios, pero sólo 28 sentencias en Puebla

-Publicidad-

Durante 2018, 2019 y 2020, mientras se abrieron 142 carpetas de investigación por feminicidio en Puebla, sólo se emitieron 28 sentencias, de las que cuatro fueron absolutorias, lo que quiere decir que sólo en 24, los victimarios cumplen su condena.

Así lo reveló el Poder Judicial del estado, mediante una solicitud de información que pidió este medio, a la que contestó que, en 2018, se dictaron seis sentencias, de la que una fue absolutoria.

En 2019, 14 sentencias (una absolutoria) y en 2020, ocho (dos absolutorias).

Al respecto, Angélica Maceda Torrealba, de la Red de Abogadas Feministas de Puebla, mencionó que las 28 sentencias son simbólicas y sirven como una excusa para callar y decir que se hace justicia.

“Las sentencias ni siquiera están bien hechas, las que han salido son porque han tenido mayor presión social y mediática”, dijo al tiempo de agregar que el problema viene cuando las familias no tienen dinero, capacidad o entereza para sobrellevar el problema.

Para la litigante, la falta de sentencias está en la cancha de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de los jueces; explicó que estos últimos muchas veces ni siquiera tocan las carpetas porque quienes están debajo de ellos, los secretarios, son los que usualmente llevan el proceso, por ello que “muy rara vez” un juez vea toda la carpeta y dicte “realmente”.

El sistema no te asegura que estarás bien

Otro problema, agregó, es que se juzga desde la hegemonía al decir: yo como tengo dinero para mantenerme sola, si me golpean me voy de casa y la mujer que se queda es porque quiere ser maltratada, pero, refutó Maceda Torrealba, no es así, ya que aquella mujer regresa porque en el sistema no hay nada que le diga que estará bien si se va.

Por otro lado, sostuvo que uno de los lugares más misóginos que se han topado como abogadas es la Agencia Del Ministerio Público Especializada En Delitos Sexuales Y Violencia Familiar, de la FGE, donde “no importa lo que te haya pasado, tú lo provocase y te lo mereces”.

- Publicidad -

Así, consideró que lo que hace falta es perspectiva de género, pues incluso los feminicidios se pueden frenar desde el momento en que las víctimas acuden a denunciar por violencia, a través de las órdenes de protección para ofrecer seguridad y obligar al agresor a dar una manutención provisional.

En teoría, mencionó, “todo es muy bonito”, pero para llevarlas a cabo es complicado, porque en la FGE te argumentan que no pueden ir contra los derechos humanos del agresor, con todo y que, por la brecha salarial, es difícil que una mujer pueda conservar un trabajo, teniendo hijos a los que debe cuidar y que todavía tenga ella que mantenerse.

Resaltó que la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla no ha servido de mucho, porque quienes deben aplicarla no tienen perspectiva de género. “Las redes sociales y tecnología avanzan, todo, excepto la perspectiva de género”, lamentó.

Finalmente, dio a conocer que la Red de Abogadas Feministas de Puebla da asesorías virtuales gratuitas a través de Faceboook las 24 horas del día; lo que tienes que hacer es enviar un mensaje privado exponiendo tu caso, para que te digan a dónde ir, cómo acudir, qué necesitas y cuáles son tus defensas legales para que reciban tu denuncia.