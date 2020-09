Defensa contra gasoducto Morelos interpone incidentes de violación a amparos

Your browser does not support the video tag.

La defensa legal contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) interpuso cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo de dicha obra, dirigidas al director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, y la titular de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, entre otras autoridades.

De acuerdo con un comunicado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, las autoridades señaladas en los incidentes de violación tendrán que informar ante un juzgado federal por qué han dicho que todos los amparos contra esta obra se han resuelto, cuando existen suspensiones vigentes.

La interposición de los cuatro incidentes sucede luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que la termoeléctrica de Huexca funcionará a partir de diciembre de este 2020, señalando que “todos los procesos legales se han resuelto”, no obstante de acuerdo con los opositores al mismo indicaron que siguen vigentes 91 por ciento de los amparos contra el PIM.

Los integrantes del Frente explicaron que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, obliga a las autoridades responsables para que, en el plazo de tres días a partir de su legal notificación, informen sobre los hechos que se denuncia han violado la suspensión, celebrándose la audiencia a los 10 días hábiles de la interposición del incidente.

Violación a suspensiones amerita prisión

Indicaron que si se demuestra que las autoridades están violando o no cumplen con la suspensión, el Juez de Distrito les requerirá que, en el término de 24 horas rectifiquen su actuar o de lo contrario se dará vista al Ministerio Público Federal sobre el delito de incumplimiento de suspensión, lo que amerita una pena de 3 a 9 años de prisión.

Con los incidentes de violación, los otros funcionarios señalados tendrán que explicar ante el juzgado federal por qué aseguraron que todos los amparos contra el PIM se han resuelto, cuando existen suspensiones vigentes que protegen los derechos al agua de los ejidos de Ayala, las tierras del ejido de Amilcingo sobre el gasoducto y la integridad ambiental del Río Cuautla que reclama la comunidad de Huexca.

Cabe recordar que el frente rechazó la afirmación del presidente López Obrador de que “se resolvieron todos los amparos”, pues afirmaron que hay 15 amparos pendientes y que en Atlixco falta una consulta indígena, ordenada desde hace un año.