Aún hay amparos contra PIM; en Atlixco, falta consulta: pueblos a AMLO

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala rechazó la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que “se resolvieron todos los amparos” contra el PIM, pues sostuvieron que aún hay al menos 15 pendientes y que en Atlixco falta una consulta indígena.

Lo anterior, a través de un pronunciamiento publicado por la tarde de este jueves, horas después de que el mandatario federal anunciara la reactivación de las obras para poner en marcha la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, tras la “resolución” de los últimos dos amparos contra el acueducto que alimentará esta instalación, como parte de Proyecto Integral Morelos.

De acuerdo con los inconformes, “se mantienen 15 amparos”, por lo que sólo el 8.5 por ciento se ha resuelto de manera definitiva, y de las 8 suspensiones con efectos definitivos (en lo que dura el amparo y sus recursos), siguen vigentes 6.

En este sentido, afirmaron que las dos suspensiones contra el gasoducto que, en palabras de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, están sobreseídas, “representan 2 de 8 suspensiones que se resolvieron de una manera muy cuestionable”.

En el caso de Puebla, por donde pasa el gasoducto Morelos que alimentará a la termoeléctrica, recordaron que hay una “sentencia que amparó a las comunidades de Atlixco (…) ordenando que se realice la consulta, siendo el caso que la consulta no ha finalizado y por lo tanto no se puede volver a violar su derecho a una consulta libre, previa, de buena fe y adecuada culturalmente”.

Esta resolució, de acuerdo con el frente, data de enero de 2019, cuando el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó a la secretarías de Gobernación (Segob) y de Energía (Sener) realizar una consulta indígena en las comunidades de San Jerónimo Caleras, Santa Lucia Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y San José el Recreo.

A esta sentencia, se suma una “suspensión de plano mas del ejido de Amilcingo que impide el funcionamiento del Gasoducto Morelos”.

En cuanto al acueducto que va de Cuautla a la termoeléctrica, el frente aseguró que “existen al menos tres suspensiones de plano que impiden el uso del agua para la termoeléctrica en los ejidos de Moyotepec, Tenextepango y Valle Velazquez, una suspensión más que impide la descarga de las aguas de purga de la termoeléctrica interpuesto por la comunidad de Huexca.

Acusan conflictos de interés en resoluciones

Respecto al sobreseimiento de los dos últimos amparos contra el acueducto, de los que habló Sánchez Cordero, acusaron “un problema de conflicto de intereses que el Tribunal Colegiado negó reconocer de manera grave”.

Y es que sostuvieron que el perito oficial del amparo de San Juan Ahuehueyo era también perito en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “es decir, en la autoridad reclamada, por lo que no podía fungir como perito oficial trabajando para una de las partes”.

“Y eso, es todo lo que ha resuelto de manera definitiva la justicia federal. Siguen vigentes 91.5% de los amparos y por acordar el desahogo de pruebas periciales en muchos de ellos”.

Por lo anterior, consideraron como “mentiras” y violencia contra los derechos de lo pueblos los dichos del presidente y le exigieron a este abrir el diálogo con ellos durante su conferencia de prensa matutina.